Cuál fue el último concierto de Luis Miguel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- El "Día de San Valentín" fue una fecha especial para muchas parejas e incluso algunas celebridades dieron noticias impactantes. Un caso fue el de Marc Anthony y Nadia Ferreira, quienes anunciaron que esperan su primer hijo, luego de una gran boda. Pero quien también sorprendió a sus seguidores, fue Luis Miguel.

A través de su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 2.6 millones de fans de todas partes del mundo, el intérprete de "La media vuelta" se limitó a comunicar su "Luis Miguel Tour 2023" con una imagen de su rostro sonriente en primer plano. Las reacciones no se hicieron esperar y más de 870 mil personas le dieron "Me gusta" a la fotografía.

Además, casi 60 mil internautas le dejaron comentarios de cariño y felicidad al artista de 52 años. Tal como lo había adelantado el empresario Carlos Bremen las últimas semanas del 2022, "Luismi" volverá a los escenarios y se espera que visite distintos países de Latinoamérica y España, donde se encuentra actualmente junto a Paloma Cuevas.

El anuncio de la gira del cantante fue tomado con mucha alegría por los fans, quienes no lo veían desde el 2018 arriba del escenario. En ese entonces, "Micky" se presentó en noviembre en el Auditorio Nacional, uno de sus sitios favoritos para encontrarse con sus seguidores mexicanos, ya que en años anteriores ha hecho hasta 15 shows anuales allí.

"México Por Siempre" se llamó la gira de 2018 y ahí fue donde brilló por última vez el ganador de seis premios Grammy Latinos. Luego decidió hacer una pausa en su carrera y dedicarse a sus asuntos personales. Por el momento se desconoce qué países incluirá esta nueva gira de conciertos, pero sus fans esperarán como siempre otro nuevo anuncio que les indique dónde acudir para ver a su artista favorito.