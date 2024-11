"An Almost Christmas Story": Una mágica aventura navideña de Alfonso Cuarón

Como buen cuento navideño, "An almost Christmas story" se desarrolla en la ciudad de Nueva York. Hasta la icónica plaza Rockefeller llega para ser instalado el gran árbol de Navidad y con él llega Moon, un pequeño búho que quedó atrapado ahí.

Luego de una serie de eventos inesperados y tras no obedecer las órdenes de su papá, nuestro amigo se encuentra en este sitio tan concurrido en época navideña y tanta gente, luces y ruido, lo alerta y lo hace buscar otro hogar.

En su intento de escape, Moon se hace amigo de una niña muy peculiar que está perdida y que tiene por nombre Luna.

A partir de ese momento los dos inician una aventura que los llevará a enfrentar diferentes situaciones y emociones, y al mismo tiempo se afianza su amistad, todo enmarcado en el ambiente festivo que caracteriza al último mes del año.

La historia, inspirada en hechos reales, fue escrita por el mexicano ganador del Oscar, Alfonso Cuarón y por Jack Thorne. La dirección de este corto animado es de David Lowery y el guión es original del mismo Lowery y Jack Thorne.

La voz de cada uno de los personajes es otro de los grandes aciertos de esta producción de Disney Branded Television en alianza con Esperanto Filmoj del propio Cuarón.

Cary Christopher da voz a Moon, Estella Madrigal a Luna, Jim Gaffigan al Papa Owl, Mamoudou Athie es Pelly, Alex Ross Perry hace lo propio con Dave The Dog, Gianna Joseph es Peaky, Phil Rosenthal como Punt, entre otros actores. "An Almost Christmas Story" cuenta además con canciones originales.

Esta producción animada es el último eslabón de la colección de cortometrajes navideños que el realizador mexicano ideó y que se integra a "Le pupille" y "The Shepherd", proyectos que en su momento también fueron galardonados.

Dónde ver: Disney+