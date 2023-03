Curiosidades de la famosa estatuilla de los Oscar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- La 95 edición de los premios Oscar, que son los más esperados por los amantes del cine y las artes se acerca. En la ceremonia que tendrá lugar este domingo 12 en el teatro Dolby en Los Ángeles, California, se entregarán las estatuillas a los actores, directores, productores, técnicos y escritores más reconocidos.

El Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se entrega cada año para honrar los logros cinematográficos sobresalientes, algunas nominaciones son: mejor película, mejor director, mejor actor o actriz, mejor guión original, entre otros. Aunque hay hasta 25 categorías.

Para este 2023 algunos de los nominados a mejor película son: "Top Gun: Maverick", "Ellas hablan", "Todo en todas partes al mismo tiempo", "El triángulo de la tristeza", "Avatar 2", por mencionar algunas.

Las diferencias entre la figura actual con la primera de 1929 son muy notorias, pero no en el diseño sino en la calidad, de acuerdo con un artículo de Epner Technology, que es la empresa encargada de crearlas desde 2016.

La estatuilla actual tiene una garantía de por vida, pues aseguran que a pesar del tiempo que pase la capa de oro de 24 kilates no tendrá desgaste. De hecho, el proceso que utilizan para su creación tiene tecnología de la NASA y está patentado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés).

"Epner Technology es la única empresa de revestimiento que ha tenido un proceso patentado, Laser Gold, seleccionado por su incomparable reflectividad IR, por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) para su catálogo de materiales de referencia estándar", mencionan en un artículo.

También describen que la figura de 1929 estaba hecha de bronce con la ya distinguida capa de oro, no obstante, con los años se iba desgastando y es por eso que ahora utilizan procedimientos más sofisticados.

En un artículo publicado por Epner Technology detallan que el proceso dura más de seis horas: "el primer paso del proceso es pulir el bronce, luego, cada Oscar se electrolimpia, después se enchapa en cobre y en níquel, y por último pasa al tanque de enchapado en oro. El ciclo completo toma más de seis horas cada uno".

Su peso supera los tres kilogramos, según información del diario AS, su peso exacto es de 3.85 kilogramos y mide 34 centímetros.

Otro dato curioso es que el precio de cada estatuilla es de un dólar y eso se debe a que la Academia prohibió su venta en 1950. De esta forma ni el ganador o sus herederos pueden venderlas sin antes regresarla.