D4vd acusado formalmente por muerte de Celeste Rivas

D4vd fue acusado formalmente por la muerte de Celeste Rivas, la joven que en septiembre del 2025 fue hallada en el maletero de un Tesla, propiedad del rapero.

La noticia fue dada a conocer la tarde de este lunes por el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman.

De ser encontrado culpable el cantante podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua o bien, la pena de muerte.

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