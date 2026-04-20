D4vd acusado formalmente por muerte de Celeste Rivas
La joven Celeste Rivas fue encontrada en el maletero de un Tesla propiedad del rapero D4vd.
D4vd fue acusado formalmente por la muerte de Celeste Rivas, la joven que en septiembre del 2025 fue hallada en el maletero de un Tesla, propiedad del rapero.
La noticia fue dada a conocer la tarde de este lunes por el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman.
De ser encontrado culpable el cantante podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua o bien, la pena de muerte.
D4vd arrestado en Los Ángeles por muerte de adolescente de 14 años
La detención de D4vd provocó la cancelación de su gira y la revisión del caso por fiscales locales.
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