Mata a 8 niños, 7 eran sus hijos

Shreveport, Luisiana.- Un hombre armado asesinó en Luisiana a ocho niños, siete de ellos hijos suyos, en un ataque contra su familia ocurrido este domingo en dos viviendas diferentes en un vecindario de Shreveport que se vio sacudido por uno de los tiroteos masivos más mortíferos del país en años recientes.

Dos mujeres, incluida la esposa del agresor, quien era la madre de sus hijos, también fueron baleadas y resultaron gravemente heridas, según Chris Bordelon, portavoz del Departamento de Policía de Shreveport. Los niños —asesinados todos en la misma vivienda— tenían entre 3 y 11 años.

El sospechoso, identificado como Shamar Elkins, de 31 años, murió tras una persecución policial que terminó cuando los agentes abrieron fuego contra él, según Bordelon. Los investigadores no dijeron qué pudo haber desencadenado la violencia, pero Bordelon señaló que los detectives estaban seguros de que se trataba "enteramente de un incidente doméstico".

"No sé qué decir, mi corazón está conmocionado", declaró el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith. "Ni siquiera puedo imaginar cómo podría ocurrir un hecho así".

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La policía explicó que los ataques comenzaron antes del amanecer en un vecindario al sur del centro de Shreveport, cuando el sospechoso baleó a una mujer en una vivienda y luego condujo a la otra ubicación "donde se llevó a cabo este acto atroz".

Siete niños fueron asesinados dentro de la segunda vivienda, y uno más fue encontrado sin vida en el techo luego que aparentemente intentó escapar, indicó Bordelon. Otro niño saltó del techo y se espera que sobreviva tras ser trasladado a un hospital.

La representante estatal Tammy Phelps reveló que algunos niños intentaron huir por la puerta trasera. "Ni siquiera puedo imaginar con lo que en verdad tuvieron que lidiar con los agentes de la policía, los socorristas, cuando llegaron al lugar hoy", dijo en conferencia de prensa.

Las víctimas fueron tres niños y cinco niñas, según la oficina del forense de Caddo.

Shamar Elkins y su esposa estaban en medio de una separación y debían comparar ante el tribunal el lunes, dijo Crystal Brown, quien es prima de una de las mujeres heridas. Brown agregó que la pareja había estado discutiendo sobre la separación antes del tiroteo. "Él asesinó a sus hijos", comentó Brown. "Le disparó a su esposa".