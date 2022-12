Daddy Yankee y Marco Antonio Solís aparecen juntos y las redes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- "Dos leyendas juntas", fue lo que los usuarios de las redes sociales expresaron luego de que se diera a conocer el breve, pero significativo encuentro entre dos grandes exponentes de la música, por un lado Daddy Yankee, uno de los pioneros del reaggaetón, y por el otro Marco Antonio Solís.

Todo sucedió el pasado fin de semana, cuando ambos intérpretes se encontraban en Guadalajara para presentarse ante el público de esa ciudad. El puertorriqueño, como parte de su gira de despedida, ofreció un concierto en el estadio 3 de Marzo; mientras que el mexicano estuvo junto a sus compañeros de "Los Bukis", en el Estadio Jalisco.

Esta coincidencia hizo que los artistas estuvieran frente a frente y el momento quedó inmortalizado en un video que le hija de Solís compartió en sus redes y que ya está causando gran emoción entre los fans de los dos artistas.

Aunque se desconoce el lugar específico del encuentro, en el clip se puede observar a Ramón Ayala, nombre real del reaggetonero, a un gran salón en el que ya se encontraba "El Buki", junto con toda su familia. Luego de verse y abrazarse por la emoción, el intérprete de "La gasolina" y el cantante de "Tu cárcel" intercambiaron un par de palabras y se tomaron una foto para el recuerdo.

Las reacciones por parte de los fans no se han hecho esperar y es que no sólo han expresado su respeto y admiración por los artistas, también se emocionaron hasta el grado de asegurar que aunque fuera por pocos minutos, esta reunión fue histórica.

"Hermoso momento", "Dos leyendas juntas", "Dos potencias se saludan", "¡Wow! Mis dos aristas favoritos juntos, me muero", "Necesitamos una colaboración", "Me encanta, dos grandes juntos", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que ya alcanzó los más de cuatro mil me gusta.

Todo parece indicar que este encuentro podría volver a darse, pues mientras Daddy Yankee se prepara para continuar con su tour "La Última Vuelta", los próximos 2,3 y 4 de diciembre, en la Ciudad de México; la agrupación mexicana pisará el estadio Azteca por las mimas fechas.