Dan fecha tentativa del regreso de Maxine Woodside al radio

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Ana María Alvarado, compañera de Maxime Woodside en "Todo para la mujer", habló de la tentativa fecha en la que la locutora podría volver a la radio, luego de que se ausentara del programa en que es titular, debido al fallecimiento de Alejandro Iriarte Woodside, su hijo mayor, pues aseguró que a pesar de que Maxime se encuentra en un momento sensible quiere volver a la radio, pues es su pasión.

El pasado 11 de noviembre se dio a conocer que el fundador de "Dream Factory" había perdido la vida, la noticia fue difundida precisamente por Ana María Alvarado, la cual trabaja a lado de Maxime en el programa de Grupo Formula, "Todo para la mujer".

La red de radio mexicana donde trabajaba Iriarte Woodside también publicó un mensaje despidiendo al colaborador de la empresa.

"El Consejo de Administración de Grupo Fórmula, colaboradores y la Familia Azcárraga Romandía expresan su más sentido pésame a la familia Iriarte Woodside y a nuestra querida Maxine, por el sensible fallecimiento de Alejandro Iriarte Woodside. Descanse en Paz", dicta el mensaje.

Sin embargo, al darse a conocer la noticia de la muerte de Alejandro, Maxime no quiso hacer ningún pronunciamiento público, debido a la sorpresa que había significado el deceso de su primogénito, pues se ha dicho que el empresario no estaba enfermo y, en cambio, gozaba de muy buena salud.

Sin embargo, Ana María Alvarado es quien ha hablado de todo lo sucedido, pues es una de las personas más cercanas a la conductora. Por eso, ha hablado del estado emocional de Woodside, describiendo –hace unos días- que se encontraba "devastada" ante la partida de Alejandro, quien falleció a los 55 años.

Ahora, la periodista mexicana habló acerca de la posible fecha en que Maxime se reintegrará a la emisión de "Todo para la mujer", programa que lleva 33 años al aire. Alvarado se entrevistó con el programa "Chisme no like", en el cual, fue cuestionada sobre el estado actual de "La reina de la radio".

Ana María aclaró que lo más importante era la estabilidad de Maxime, pues lo que desea es que su compañera se encuentre bien y siga adelante, luego de perder a su hijo. "Si tiene fuerza regresará al radio lo más pronto posible, porque también el trabajo le va a ayudar, si no al dolor, sí a distraer un poco la mente y los pensamientos que (le) puedan llegar en estos momentos", expresó.

La también conductora de televisión compartió que ya pudo comunicarse con Woodside, y aseguró que la locutora sí tiene deseos de volver a la radio, por lo que Alvarado estimó que estaría de vuelta en el programa el próximo viernes, 18 de noviembre, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que Maxime prolongue un poco más su regreso; todo depende del estado anímico en que se encuentre en los próximos días.

"Ella quiere regresar al radio, aún con este golpe, es una mujer muy fuerte que ha manifestado que su pasión es la radio, podría regresar este viernes o si no, la próxima semana, si Dios quiere este viernes regresa", detalló.

La conductora también confió que Maxime está buscando reponerse, pues esta primera semana "estuvo muy mal", por lo que ha estado acompañada por sus nietos, los hijos de Alejandro.

"(..) Está superándolo con mucho esfuerzo y yo espero que así lo sea. Es una mujer fuerte, amaba a sus dos hijos por igual y me consta que siempre estuvo al pendiente de todo lo que necesitaban, es un dolor que perdurará por siempre pero aprenderá a vivir con él", profundizó.