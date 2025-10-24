Dani Flow comparte en redes la llegada de su tercera hija

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El compositor y cantante de reguetón mexa Víctor Daniel Valladares Barrientos, mejor conocido entre sus seguidores como Dani Flow, compartió una fotografía de su tercer hija, Danie Soph, dándole la bienvenida al mundo y a la familia "Flow", como sus fanáticos suelen llamarla.

A través de su cuenta principal de Instagram, el apodado "Rey del Morbo" publicó una imagen; además, compartió un corto video en sus historias en la plataforma, en donde se ve a Jocelyn en el hospital dándole un beso a su pequeña, con la canción "Deseándote" de fondo.

"Digan hola a Danie Soph, otra más que sí tiene papá", escribió, revelando a su vez el nombre oficial de la nueva integrante de la familia y su rostro con sus seguidores más fieles.

Dani Flow da la bienvenida a su tercera hija en redes

En meses pasados, Dani Flow dio a conocer que Jocelyn Lino, su esposa y madre de su primogénita Lucie, se encontraba embarazada por segunda ocasión, anunciando a una nueva integrante en la familia. Su primera hija, Lucie, ahora tiene 5 años, convirtiéndose una vez más en hermana mayor.

En julio de 2024, su novia Valeria Zepeda dio a luz a su segunda hija, Jovalie, quien ahora tiene 1 año de edad. Recientemente, se difundieron rumores sobre una posible separación, sin embargo, el cantante no ha confirmado nada todavía.

Aunque la relación poliamorosa del intérprete de "Rollito Primavera" ha dado mucho de qué hablar en redes sociales y ha sido blanco de numerosas críticas, la familia ha demostrado que cuando hay amor de por medio, cualquier obstáculo se puede superar.

Una relación poliamorosa en el centro de la polémica

A pesar de que los rumores y escándalos no han cesado en la conversación digital, el cantante ha demostrado en redes sociales que sabe mantener el equilibro y el respeto como base fundamental en su relación poliamorosa, siendo un padre presente para ambas niñas y cumpliendo con su deber.

Asimismo, en múltiples ocasiones, el exponente del género urbano ha pedido respeto para su familia, exigiendo que paren con las ofensas hacia las madres de sus hijas. "Se parece mucho al papá", "El verdadero papá", "El Dani flow poniéndole otra vez el ejemplo al Nodal", escribieron algunos seguidores en los comentarios.