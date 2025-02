Daniel Bisogno no dejó testamento, revela su exesposa

Luego del fallecimiento del conductor Daniel Bisogno, quien murió a causa de una infección bacteriana en las vías biliares, surgieron dudas sobre su última voluntad y si había dejado un testamento. Ahora, es su exesposa, Cristina Riva Palacio, quien ofrece detalles sobre el tema.

Aunque el propio conductor de "Ventaneando" había hablado con Pati Chapoy sobre el futuro de su herencia, reflexionando durante sus crisis de salud, y expresó su preocupación por garantizar que su hija Michaela, de 9 años, fuera la heredera de su patrimonio, así como por asegurar el bienestar de sus padres, Cristina comentó en una reciente entrevista con Matilde Obregón que, aunque Daniel no dejó un testamento, sí es verdad que los estudios de su hija están completamente cubiertos.

"Eso es un seguro que se pagaba, pero ya está resuelto al 100%. Lo demás lo estamos viendo Alejandro (hermano de Bisogno) y yo. Nos toca la labor horrenda de empezar a ver todo ese tipo de trámites, y lo tenemos que hacer para comenzar nuestro verdadero duelo", comentó Cristina.

La madre de Michaela explicó que no están enfrentando conflictos familiares por este tema y que lo están llevando de manera tranquila.

Riva Palacio añadió que Daniel sí dejó un escrito con instrucciones y que también había hablado sobre el tema tanto con ella como con Alex Bisogno. "Se le va a respetar al 100%, y todos lo sabíamos. Él siempre apoyó en su casa, y eso continuará, además de brindar apoyo a la niña. No hay nada de qué preocuparse al respecto", agregó.

Cristina externó su gratitud por la familia que la acompaña en este duelo, ya que han sido muy solidarios tanto con ella como con Michaela.

"Hay mucha gente que dice (que te apoya) de dientes para afuera, pero ha habido quienes realmente lo han hecho. Pati Chapoy, no hay palabras para describir lo que ha hecho. Siempre ha estado pendiente, con detalles, palabras y abrazos. Por algo, Michaela le dice abuela Paty", comentó sobre la colega de Bisogno.

En 2024, Daniel Bisogno fue sometido a un trasplante de hígado y aunque salió bien de la cirugía, su recuperación fue larga y con altibajos.