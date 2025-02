Familia de Daniel Bisogno lleva sus cenizas a "Ventaneando"

Con el fallecimiento de Daniel Bisogno, el luto sigue para el programa de televisión "Ventaneando" y los conductores del vespertino que, además de ser sus compañeros de trabajo por 28 años, crearon una amistad incondicional con "el Muñeco" que, durante la emisión de esta tarde, se hizo presente en el programa, pues su familia llevó los restos del conductor que, luego de enfermarse, siempre deseo regresar al estudio y volver a subirse al escenario.

Todavía muy afectados, Pati Chapoy, Mónica Csatañeda, Linette Puente, Rosario Murrieta, Ximena Pérez "la Choco", Pedro Sola y Ricardo Mánjarrez, realizan una cobertura especial de todos los acontecimientos que tuvieron lugar este fin de semana, en los que se llevaron a cabo homenajes a Bisogno, quien perdió la vida el pasado jueves, 20 de febrero.

Fueron Cristina Riva Palacio y Michaela, exesposa e hija de Bisogno, quienes asistieron al estudio, con las cenizas del conductor que, mientras atravesaba su enfermedad, manifestó, en más de una ocasión, su deseo de recuperar su salud para reanudar sus compromisos laborales.

"Venimos a traer a Daniel, a despedirlo a donde él quería, él quería regresar a ´Ventanenado´ y lo dijo todos los días", dijo Cristina.

"Ay sí, en la noche siempre decía: ´pero ya nos vamos ahorita, ¿no?´", complementó su hija.

Cristina y Michaela se sentaron en la silla predilecta del "Muñe", la que sus compañeros aseguran que estaba llena de migajas, envolturas y pañuelos con los que se sonaba.

Agradecidas por el cobijo que han recibido del público, la familia de Daniel y sus compañeras, Riva Palacio y Michaela colocaron la urna donde descansan los restos del conductor en la mesa del vespertino.

"Me da muchísimo gusto que estén aquí, como una de las últimas paradas de Daniel y, sobre todo, a ambas, agradecerles la cercanía que tuvieron en último año ocho meses de Daniel en el hospital, porque duraron un año ocho meses entrando y saliendo del hospital, y la única forma de mantenerlo con vida, Christina tuvo mucho que ver, obviamente, y doña Michaela", dijo Pati, mientras sonreía a sus invitadas.

Con ilusión, Michaela reveló que este miércoles cumplirá 9 años, motivo por el que irá al estudio para ser celebraba en el programa.

También confió la gratitud que experimenta de darse cuenta de todo el cariño que el público tenía por su progenitor.

"Muy bonito saber que mucha gente quiere a mi papá".

Los hermanos del conductor, Ivette y Alex, y su sobrino íñigo, también estuvieron presentes en el programa, en los que relataron cómo fueron las últimas horas del conductor.

Alex reconoció que, el paso de los días sólo ha intensificado el dolor por la partida de su hermano, a quien siempre admiró y vio como un ejemplo a seguir.

"Lo que se nos viene porque, pareciera que conforme van pasando los días, el dolor podría ser menor y no es así, han pasado cuatro días que se nos han hecho eternos, honestamente, pero han sido más llevaderos estando juntos".

También extendió su incondicional apoyo a su sobrina, pues la petición más importante que el conductor le hizo fue que cuidara de ella.

"Afortunadamente, Michaela puede estar muy orgullosa de que su padre trabajó muchos años para que ella estuviera bien, y así va a ser, no le va a faltar absolutamente nada, tal vez un poco la presencia de su padre, físicamente nada más porque sé que, en espíritu, ahí va a estar con nosotros y la familia que la amamos, nada puede salir mal", expresó Alex.

Recordaron, además, que el jueves, el día que Daniel partió, les pedía que no se apartaran de él, lo que les era muy difícil, debido a que se encontraba en terapia intensiva, donde las visitas son restringidas y muy cortas.

"Nos dijo: ´No se vayan, no me dejen tanto tiempo solo´, quería que estuviéramos con él´", dijo su hermana.