Daniel Bisogno reaparece en "Ventaneando" tras hospitalización

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- Daniel Bisogno está de vuelta en "Ventaneando", luego de quince días fuera del aire, debido al grave padecimiento que lo llevó a ser internado de emergencia por un cuadro hepático por el que fue intubado, sin embargo, el conductor se encuentra mucho mejor, por lo que poco a poco está reintegrándose a sus actividades y reconfigurando su estilo de vida pues, luego del episodio que vivió, tendrá que llevar una alimentación y nuevos hábitos estrictos, pues como él mismo reconoció vio la muerte "muy cercana".

El conductor mexicano reapareció esta tarde en la emisión del programa de espectáculos, siendo recibido con aplausos por parte de la producción de TV Azteca, por lo que Bisogno dejó ver la gratitud que siente en este momento, tanto con la vida, como con el equipo médico que lo atendió, así como con sus compañeras y compañeros y el público que, desde que se dio a conocer la noticia de su salud, han estado pendientes de su salud y el progreso de su recuperación, reconociendo que se trató de una situación "muy dura" e "inesperada".

"Veintitantos años trabajando juntos, Azteca es mi casa, este foro es mi casa y el entrar otra vez por los pasillos cuando, de repente, uno creía que a lo mejor ya no... y no por irse a Televisa, sino porque a dar a una señal más lejana", bromeó como lo hace acostumbradamente.

Bisogno, de 50 años, contó que la noche de ayer comenzó a sentir nervioso, como si del primer día de la escuela se tratase, pese a que se trataron de dos semanas de ausencia, debido a que nunca había faltado a "Ventaneando" en más de dos décadas de trabajar en el programa. "Fíjate que, desde ayer, andaba como medio nervioso, fíjate lo que son las cosas, luego de 26 a 27 años de estar aquí, en la mañana dije: ´-Ya voy de regreso´", dijo a Linette Puente.

También reconoció que este proceso no ha sido fácil pero que se encuentra muy agradecido con la vida, pues los malestares que lo aquejaban los había arrastrado desde hace más de año y medio, sin embargo, pese a que había sido sometido a múltiples estudios, los doctores no habían dado con qué era el malestar que padecía, lo que llevó a que su padecimiento se agravara hasta el punto de ser internado por ocho días; cuatro en terapia intensiva y cuatro en terapia intermedia.

"Ocho días que se me hicieron como dos meses, lo más difícil -hasta ahorita- ha sido la alimentación", dijo el conductor, pues tiene que hacer cinco comidas al día, pero basadas en una dieta balanceada, tipo de alimentos de los que no está acostumbrado, pues como comentarios sus compañeras y compañeros en días pasados, así como ahora él reconoce, se alimentaba muy mal.

Bisogno tendrá que cambiar su estilo de vida para mejorar

"No sabe usted la dieta que tengo que comer, público querido, pero bueno... es lo de menos, comía sobre todo mal como hice esta dieta y comía muy poco, me fui acostumbrando a comer una vez al día, ahorita cinco veces al día... no tengo más tiempo que para tragar", señaló.

Además, hizo énfasis en algunas medidas que ha tenido que agregar a su rutina, pues ahora tiene que tomarse diariamente la presión, la oxigenación y el azúcar, lo que ha llevado a sus especialistas a identificar que sus niveles están alcanzando una cantidad buena, por lo que le expresaron que pronto podrá volver a tener una vida normal, sin olvidar que no debe volver a los malos hábitos que agravaron su condición de salud.

"Que le sirva a usted de ejemplo, porque uno no hace caso, y uno se dedica a trabajar sin parar, se dedica a mal pasarse, a hacer cosas indebidas en contra de tu salud, aunque no te des cuenta, por eso creo que es muy importante, publico querido, que se vea en un espejo como este, porque en cualquier momento y corres riesgo de morirte ahí, yo la vi muy cercana", precisó.

Micaela, habla de lo que vivió durante la hospitalización de su papá

Mientras Pati Chapoy entrevistaba a Bisogno acerca del evento que vivió, Micaela, su única hija, apareció frente a la cámara y su padre le pidió que se acercarse para sentarla en sus piernas y cuestionarla acerca de cómo vivió su hospitalización, lo que la pequeña, con visible inhibición, habló de la tristeza que sintió al ver que su padre no estaba en casa, momentos en que sus compañeros de clase le comentaron lo que llegaron a ver en las noticias y en la televisión acerca de la salud del conductor, por lo que ahora se encontraba muy contenta de que estuviera de regreso en el casa, sellando su participación con un tierno beso, pues "el Muñeco" le recordó lo mucho que la amaba y era el amor de su vida.