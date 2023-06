Daniel Bisogno reaparece junto a Pati Chapoy tras ser hospitalizado

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- A poco más de que se diera a conocer que Daniel Bisogno, conductor de "Ventanenado", había sido hospitalizado de emergencia debido a problemas hepáticos, el presentador ha vuelto a aparecer en las redes y esta vez al lado de Pati Chapoy.

Fue el pasado 29 de mayo cuando, durante la emisión en vivo, la titular del programa se tomó unos minutos para explicar que "El muñe, como es llamado Bisogno de cariño, se encontraba delicado de salud; explicó que Bisogno había presentado molestias días atrás y temiendo que su condición empeorara fue ingresado al hospital donde permanecía en terapia intensiva.

Sin más detalles, Chapoy aseguro que las complicaciones que presentaba ya habían sido controladas, pero debía quedarse varios días más bajo observación. Hace tan solo unos días, el polémico presentador fue dado de alta y aunque por el momento no ha regresado a la emisión televisiva, sí ha hecho algunas "apariciones" en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Daniel publicó una imagen en la que se podía ver a su hija, Michaela; además, acompañó la postal con un emotivo mensaje donde expresaba que tras días bastante complicados había logrado salvar su vida y su principal motor había sido su pequeña.

Ahora, Bisogno sorprendió al mostrarse bastante mejorado y, al parecer, listo para retomar su vida; pero esta primera reaparición no fue en alguno de sus perfiles, sino que fue Chapoy quien publicó la primera fotografía de su amigo y compañero tras dejar el hospital.

"Miren con quien he estado platicando toda la tarde. Ya nos reímos, recordamos, revivimos y lloramos mucho... qué gusto estar con mi adorado Daniel Bisogno. No se pierdan mañana "Ventaneando", escribió la también periodista junto a la instantánea.

Como era de esperarse las muestras de cariño no tardaron en aparecer y cientos de usuarios le hicieron llegar sus buenos deseos así como la tranquilidad que les deja saber que ya se encuentra fuera de todo peligro; "Qué bien se ven los dos. Que Daniel siga recuperando su salud", "Que gusto verlo mejor", "Que gusto verte en franca mejoría mi querido Dany. Cuídateme mucho!!! Bendiciones infinitas", "Me alegra saber que la libró. Esa segunda oportunidad hay que aprovecharla muy bien", "Saludos a ambos, que alegría ver a Dany de pie", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.