Daniel Bisogno ya está fuera de peligro, confirma Pati Chapoy

A-AA+

Esta tarde de martes, Pati Chapoy dio a conocer la actualización del estado de salud de Daniel Bisogno, luego de que ayer revelara en "Ventaneando" que el conductor había sido hospitalizado de emergencia, después de presentar problemas hepáticos que casi provocaron que se le reventaran las varices del esófago, situación que lo llevo a estar en una situación muy delicada de salud, sin embargo, esta tarde, el "Muñeco" comenzara a dar sus primeros pasos, en búsqueda de rehabilitarse cuanto antes.

El nombre del conductor mexicano se convirtió en tendencia en redes sociales al poco tiempo de que Pati hablara de su estado de salud y el motivo por el cual no se había presentado a la emisión de ayer, debido a que el viernes, Bisogno presentó molestias, pero no fue sino hasta el sábado que sus síntomas se intensificaron, motivo por el cual fue ingresado a terapia intensiva, para ser sometido a un proceso que consistió en ligar y reforzar las varices que estuvieron a punto de reventarse.

Desde ese momento, Chapoy dio a entender que, si bien, la situación que atravesaba el conductor era de cuidado, se encontraba en muy buenas manos, sin embargo, en el transcurso del día se especuló en redes que el presentador de TV había perdido la vida, lo que generó preocupación generalizada, pero esta tarde, esas especulaciones quedaron disueltas, luego de que en el programa la periodista mexicana contara que el "Muñe" ya está fuera de peligro.

"Nuestro compañero y amigo Daniel Bisgno está fuera de peligro, ya pasó de terapia intensiva terapia media, ya se paró, caminó un poquito, ha regresado", indicó.

De acuerdo con la conductora, al conductor ya se le retiraron algunos implemento médicos que requería para ser intervenido y, de hecho, hasta habló con humor de las condiciones tan incómodas en las que se encuentra en conductor, debido a que por su altura se le ha dificultado acomodarse con las camillas y las batas de hospital.

"Está muy incómodo, como es un hombre tan grande, no cabe en la camilla y los pies se le salen pero, además de esto, la batita le queda como mini falda, asó que sus familiares ya fueron a su casa por la bata, por las pantuflas, pro todo", pormenorizó.

El siguiente paso en la recuperación de Bisogno será que le sea retirada una sonda que está colocada en la uretra, otro de los motivos por los que se siente tan incómodo: "El asunto es que seguramente está tarde ya lo van a parar para que camine en los pasillos del hospital. Afortunadamente, ya va de salida y eso nos da muchísimo gusto", destacó.

Finalmente, Pati reiteró que, en cuanto tengan noticias de cómo sigue la salud del presentador de TV lo comunicará través del programa de espectáculos.