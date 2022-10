Daniel Giménez Cacho y su camino al “Bardo”

Morelia. - Daniel Giménez Cacho, la narración de un viaje de meditación y una serie de charlas profundas sobre su vida personal, le valieron su lugar como protagonista de “Bardo, falsa crónica de una verdad a medias”, el último filme del director mexicano González Iñárritu.

“Nos vimos, fuimos a cenar y estuvimos platicando horas, él me preguntaba de mi vida, “¿y con tu esposa? y con ¿tus búsquedas? y etc.”, y yo decía: ¿pues qué no me va a hacer un casting?, ¿una escena pa’que vea?, y pues no”, cuenta Giménez Cacho en entrevista en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

En un momento de la conversación, el actor le narró a Iñárritu experiencia que vivió en meditación guiada y la respuesta del director de “The Revenant” (2015) le sorprendió: “parece que estás leyendo el guion”, le dijo.

Aunque pasaron 4 días para saber si el papel era suyo, eso le dio la certeza de que sería parte de la película.