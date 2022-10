Danna Paola aplaza concierto por depresión; fans la apoyan

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Danna Paola, la llamada princesa del Pop decidió abrir su corazón y confesar a sus seguidores que abandonará su gira XT4S1S, momentáneamente, debido a que está pasando por episodios de ansiedad y depresión.

Fue en redes sociales donde la también actriz se mostró vulnerable y explicó las razones que la llevaron a tomar la decisión, pues ya se aproximaba su concierto el 22 de octubre en Veracruz, mismo que será cambiado para el 26 de noviembre.

Pese que a que a lo largo de la gira, la cantante ha expresado felicidad y emoción de subirse al escenario y cantar para sus seguidores también ha reiterado que se está esforzando para dar un buen show.

"Me estaba preocupando mucho, para mí es mega importante la calidad de un show y este es especial, es un espectáculo lleno de detalles que están tomando más tiempo de lo que pensábamos; sin embargo, me trato de mantener fuerte", posteó Danna en su Instagram sobre una fotografía en la que se le observa llorando.

"Estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que no sé por qué se están desbloqueando ahora mismo escuchando la letra de una canción y me pongo a llorar de la nada", agregó.

Ante esto, algunos de los fanáticos le dejaron palabra de aliento y mensajes de apoyo por el complicado momento que atraviesa: "No estás sola", "Eres la mejor", escribieron algunos usuarios.

La intérprete de "Sola" también expresó que llorar no es un sinónimo de debilidad por lo que siempre es mejor sacar las emociones.

Si bien la famosa no dejó muy claro que el estrés de la gira es lo que la está llevando a tener un "bajón emocional", se especula que ésta es la razón.