Danna Paola revela secreto para dar 2 shows en menos de 5 horas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- Danna Paola es una cantante y actriz mexicana que desde una temprana edad destacó en papeles protagónicos de programas infantiles como "María Belén", "Amy, la niña de la mochila azul" y "Atrévete a soñar", entre otros.

Una de sus participaciones más recientes en la pantalla fue en la serie española "Élite", donde su personaje de "Lu", compartía similitudes con ella, según contó en diversas entrevistas.

"Lu llegó a mi vida para cambiarla, es un personaje muy especial que me ha dejado una de las mejores enseñanzas en mi vida", dijo para Netflix.

Además de su participación en la industria cinematográfica y televisiva, también ha sabido ganarse al público con su voz. Temas como "Mala Fama", "Sodio", "Kaprichosa", "Calla tú"y "Mía" se hacen notar en cada concierto que ofrece.

Danna Paola subió un video a su cuenta de TikTok en el que explica cómo fue posible hacer dos shows en menos de cinco horas y en dos ciudades diferentes (Puebla y Ciudad de México).

Comienza relatando que empezó el día entrenando en el gimnasio, para luego llevar a cabo su presentación, no sin antes ensayar con sus bailarines y comer.

"Dije que sí por el pop, porque me gustan las cosas imposibles", comentó.

En su "StoryTime" cuenta que la idea era llegar en helicóptero a la Ciudad de México para su presentación en el Tecate Emblema; no obstante le avisaron en pleno show que tendría que viajar por tierra.

"Automáticamente huí del escenario, nos tuvimos que ir en carretera e hicimos una hora y media", detalló.

@dannapaola "No importa cuanto tiempo nos quede, importa lo que hacemos con el " 2 shows same day ?? ? 1Trago - Danna Paola

Algo que la puso nerviosa, según relata, es que había un choque en la carretera y eso retrasaría aún más su llegada; pero llegó a tiempo para su show.Contó que no fue fácil, logró la hazaña: "Mis niños lo dieron todo, los amo", dijo haciendo referencia a sus bailarines.