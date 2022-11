Danna Paola sufre accidente en el escenario

A-AA+

La cantante mexicana, Danna Paola, sufrió un accidente en su primera fecha de la gira Xt4s1s Tour, en Guadalajara, Jalisco.

Danna Paola inició el concierto con "Mía" y continuó con "Valientes" y "Mala fama", pero fue con "Noche de sexo", de Wisin y Yandel que dio un aprimera sorpresa a sus fans.

Para cuando entonó "El Triste" de José José sus seguidores ya estaban totalmente inmersos en el show de Danna Paola, quien además grabó una canción a dueto con Juan Gabriel de manera póstuma.

EL UNIVERSAL publica la entrevista en donde la cantante relata cómo fue el proceso creativo de grabar "De mí enamórate", que hace varios años "El Divo de Juárez" grabó con Daniel Romo.

Sin embargo, en algún momento de su concierto de ayer viernes, Danna Paola sufrió un accidente. Al parecer, la cantante se golpeó en la cabeza y se abrió la ceja, por lo que tuvo que detener el show por unos minutos. Luego de ser atendida por un médico, la actriz de "Élite" regresó al escenario para continuar el show con la cabeza vendada.

Hace una semana rompió en llanto durante un en vivo que realizó en redes sociales donde explicaba a sus fans que tenía que posponer el Xt4s1s Tour porque parte de su equipo "quedó mal" con la entrega a tiempo de cosas de producción.

"Me hizo concientizar que los sueños no se cumplen solos, ni pasan de la noche a la mañana, empezó como una idea creativa y se volvió algo gigante".

El show está contado en tres actos en los que Danna narra lo que ella ha vivido todos estos años con su música.

"Hay muchísima introspección sobre la vida, sobre el amor, el dolor y qué me ha llevado hasta hoy, a vivir en éxtasis".