Danna Paola y los ganadores de los Kids' Choice Awards

Los Kids' Choice Awards 2022 tuvieron su ceremonia la tarde de este sábado, donde no sólo se reunieron personalidades del mundo del espectáculo, también los influencers y creadores de contenido más populares de Latinoamérica, en una fiesta que estuvo encabezada por Danna Paola, Alex Hoyer y Luis de la Rosa, quienes fungieron como los anfitriones.

En un escenario que abarcaba toda la zona preferente de este recinto, con pantallas led de piso a techo, donde la gente pudo vivir la alegría de esta premiación y sentir la energía de casa uno de los artistas que ahí se presentaron.

La ceremonia comenzó por todo lo alto con la participación de Big Time Rush, quienes aparecieron en escena en cuanto la gran cortina blanca que cubría el escenario cayó; entre los tres temas que interpretaron estuvo "Dale Pa'ya", con la cual enloquecieron a sus fans.

También estuvieron presentes el dúo Ha*Ash y Kenia Os, que pusieron movimiento a la ceremonia con su tema "Mi salida contigo", pero al terminar el tema Kenia se quedó sola en el escenario y acompañada de seis bailarinas cantó su éxito "Llévatelo".

Danna Paola no sólo se limitó a la conducción, también regaló a sus fans su actuación como cantante con el tema "XT4S1S", el cual comenzó detrás del escenario, mientras en la pasarela la esperaban un grupo de bailarines y en lo alto de un andamio un Dj con una máscara de conejo; pero como un truco de magia, apareció de pronto en medio del cuerpo de baile causando la euforia de los presentes.

Con la colaboración de varios artistas e influencers invitados, se fue dando a conocer los ganadores de las 22 categorías que integran estos premios, el primero en entregarse fue Actor Fav que se llevó el argentino Kevsho, le siguió el premio DIY Master, que obtuvo Mis pastelitos; Revelación Fashion fue para el actor Joaquín Bondoni; Celebrity Cruch fue otorgado al creador de contenido uriguayo Fede Vigevani y Macarena García se llevó Actriz Fav.

Challenger del Año fue para Ferv, pero mientras recibía su dirigible naranja le dieron la sorpresa de que ganó también Celebridad Chilena del Año; Lali Espósito obtuvo el premio a Artista Argentina; Gamer Más Cool fue para Eddy Skabeche; Artista Latino lo obtuvo Danna Paola; Paty Cantú y Roger González tuvieron la oportunidad de entregar el premio a trayectoria, que en esta ocasión fue para OV7, el cual recibieron Lidia, Erika, Mariana y Oscar.

Sebastián Yatra con el tema "Tacones Rojos" se llevó el premio Canción Viral, y Los Polinesios ganaron Creador de Aventuras y Viajes.

Activista Favorito fue para Sol Carlos; la pareja conformada por Eddy Skabeche y Shio se llevaron la categoría Ship del Año; Master Fandom fue para Army (seguidoras de BTS); Creador Más Divertido para Fede Vigevani y la Vecibanda; BTS fue elegido como Artista Global Favorito y Grupo K-Pop Favorito, pero además compartió con Coldplay el premio Hit del Año Internacional con "My Universe"; Nick Show fue para Bob Esponja y Show Fav fue para Polinesios Revolution.

Uno de los premios más importantes es el de Pro-Social, ganándolo Memo Ochoa que dijo, "me comprometo a seguir con mi causa, a aportar mi granito de arena para mejorar la sociedad".

Pero para obtener su premio que era un dirigible plateado, tuvo que recibir un baño de slime y no le quedó más que alzar las manos y sonreír, para después esperar la ayuda para bajar del escenario y no resbalar.

El broche de oro fue la presencia de Jerry Trainor junto a Danna, Alex y Luis, quien explicó que ama a México y estaba ahí para entregar el último premio, con una combinación de español básico e inglés, entonces junto al cantante Lasso mencionó a los nominados a la categoría De Creador a Artista, la cual se llevó Kenia Os, que como era de esperarse tuvo su respectivo baño de slime.