Darren Aronofsky lanza miniserie 'On This Day 1776' hecha con IA

Por El Universal

Febrero 03, 2026 12:34 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (EL UNIVERSAL).- Mientras muchos nombres de la industria del entretenimiento firma cartas abiertas contra el uso indiscriminado de la inteligencia artificial, TIME Studios decidió hacer exactamente lo contrario: lanzar una miniserie histórica producida, en gran medida, con herramientas de IA.

El proyecto se llama "On This Day... 1776" y relata, semana a semana, el año de la Revolución estadounidense, justo 250 años después de que ocurrieron los hechos.

El productor ejecutivo es Darren Aronofsky, cineasta de "Black Swan" y "The Whale", a través de su estudio de inteligencia artificial Primordial Soup. El equipo también incluye a Lucas Sussman en la supervisión de guion y a Jordan Dykstra en la música original.

De acuerdo con la propia descripción del proyecto, la serie mezcla herramientas cinematográficas tradicionales con capacidades emergentes de IA generativa para recrear los eventos de 1776 sin el tono sepia típico de los dramas de época, buscando una experiencia más "inmediata" y contemporánea.

Los primeros episodios muestran a George Washington en Prospect Hill y a Benjamin Franklin reclutando a Thomas Paine para articular ideas que pudieran unir a las colonias.

La serie completa se estrena gratuitamente en el canal oficial de YouTube de TIME. Las voces pertenecen a actores afiliados al sindicato SAG-AFTRA.

Los personajes históricos presentan rostros hiperrealistas que, para muchos espectadores, resultan algo extraño. Arrugas que cambian de forma, miradas sin vida y movimientos faciales que no siempre coinciden con la voz.

Paradójicamente, esto ha hecho que la serie sea vista no solo como un experimento histórico, sino como un experimento sobre los límites actuales de la IA en el cine.

Todos los episodios de "On This Day... 1776" pueden verse gratis en el canal oficial de YouTube de TIME.

