6 ciudades de EEUU serán sedes del fútbol Los Ángeles 2028

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Nueva York, Columbus, Nashville, San Luis, San Diego y San José albergarán partidos de fútbol olímpico

Por AP

Febrero 03, 2026 12:20 p.m.
MILÁN (AP) — Seis ciudades en Estados Unidos fueron nombradas como sedes del torneo de fútbol olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Los partidos de la fase de grupos se llevarán a cabo en Nueva York; Columbus, Ohio; Nashville, Tennessee; San Luis, Missouri; además de San Diego y San José en California, anunciaron el martes los organizadores de los próximos Juegos de Verano.

Reynold Hoover, director ejecutivo de LA 2028, indicó a los miembros del Comité Olímpico Internacional que los Juegos se jugarán en "estadios de la MLS de primer nivel ya existentes".

Uno de ellos será el estadio del New York City FC que debe abrir sus puertas en 2027.

El Rose Bowl en Pasadena fue previamente confirmado para albergar partidos de la fase de eliminación directa y la ronda de medallas.

