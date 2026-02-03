logo pulso
Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Proyecta Congreso 8 mdp para consultas públicas

Sería el Ceepac quien se encargue de llevar a cabo todos estos ejercicios

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 03, 2026 12:17 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

Con al menos tres consultas públicas pendientes por mandato judicial y una bolsa cercana a los ocho millones de pesos prevista para realizarlas, el Congreso del Estado ahora busca que sea el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) quien se encargue de llevar a cabo todos estos ejercicios.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, informó que este jueves sostendrán una reunión con la presidenta consejera, Paloma Blanco López y los consejeros electorales para analizar que este órgano asuma la organización de estas y próximas consultas, al considerar que es la instancia que conduce los procesos democráticos y que puede garantizar equidad, inclusión y certeza jurídica.

El legislador explicó que, aunque el Ceepac requeriría presupuesto para realizarlas, hacerlo a través de este organismo permitiría reducir el gasto proyectado y, sobre todo, evitar que los ejercicios vuelvan a ser invalidados, como ocurrió previamente con una consulta que tuvo que repetirse al no cumplir con los requisitos legales.

Entre las consultas actuales que el Congreso está obligado a realizar se encuentra la relacionada con el cambio del sistema de partidos a usos y costumbres en comunidades indígenas, otra vinculada con derechos humanos y la consulta en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad, esta última derivada de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un capítulo completo de la Ley de Educación del Estado por haberse aprobado sin consulta previa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Previamente, Serrano Cortés había adelantando que a partir de febrero el Congreso realizará los ajustes necesarios para que en marzo puedan ponerse en marcha estos ejercicios, ahora con la propuesta de que sea el Ceepac quien los conduzca, en un intento por cumplir finalmente con consultas obligatorias que el Poder Legislativo arrastra desde hace varios años.

Congreso pidió apoyo al Ceepac para consultas

Ante el rezago en el cumplimiento de sentencias judiciales, el Congreso del Estado decidió apoyarse en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para sacar adelante las cons...

SLP

Ana Paula Vázquez

Sería el Ceepac quien se encargue de llevar a cabo todos estos ejercicios

