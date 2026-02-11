DAVID BISBAL MUERE SU PADRE

A los 84 años falleció José Bisbal, padre del cantante David Bisbal, quien lo despidió en redes sociales con un emotivo mensaje; el intérprete español había contado que su padre atravesaba desde hace años una dura batalla contra el Alzheimer y se encontraba internado en una clínica.

"Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", se lee en el mensaje que Bisbal acompañó con una serie de fotos. José Bisbal Carrillo nació el 1 de diciembre de 1941, fue una figura histórica del deporte local al convertirse en el primer púgil nacido en Almería en coronarse campeón de España, título que llegó a ostentar en siete ocasiones.

Con un récord profesional de 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates, Bisbal fue además pionero al disputar combates internacionales en países como Suecia. Casado con María Ferre, era padre de tres hijos: José María, María del Mar y David.Su figura y su lucha contra la enfermedad fueron visibilizadas recientemente en el documental sobre la trayectoria de su hijo menor, quien siempre ha reivindicado el legado deportivo y personal de su padre.