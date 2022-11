David Zepeda donará sus órganos

A-AA+

David Zepeda comentó que en sus inicios tuvo que hacer sacrificios para lograr ser estrella de tv, y ahora que es famoso quiere ser un buen ejemplo en pantalla, dando mensajes que le sirvan a la sociedad, como el tema de la donación de órganos, que él hará cuando muera.

"Creo que lo más difícil (que he vivido) ha sido vencer la distancia, la ausencia de mi familia porque salí de mi casa desde muy joven a estudiar, primero derecho y después actuación". Debido a este alejamiento con su familia pudo salir adelante con su vida profesional.

"La gente que te ama entiende perfectamente que uno tiene que hacer lo que uno ama, pero sí fue difícil y sigue siéndolo, vencer las distancias y la ausencia de la gente que amas". El actor recién terminó su participación en la telenovela Vencer la ausencia, el viernes pasado. En esa trama se tocaron diferentes temas para reflexionar, uno de ellos fue el de la donación de órganos.

"Es un tema que casi nunca se toca, qué bueno que en esta historia hacen conciencia de ello porque a través de tu cuerpo puedes salvar vidas y eso es fundamental y no tenemos a veces la educación, ni la información necesaria para decir 'va, dona'.

Al preguntarle si él donará sus órganos, respondió: "Sí, ahora que terminó la novela lo pensé más a fondo y sí me encantaría. Siempre hay miedo, pero hay que informarse, llegar con la información de primera mano e importante para que tomes esa decisión. Salvas muchas vidas, hasta muerto dejas una parte viva de ti, a través de otra persona, de otro cuerpo".

Zepeda ahora se enfoca en una nueva telenovela: Pienso en ti, que protagoniza al lado de Dulce María, en donde dará vida a Ángel, un hombre exitoso en el mundo de la música, pero con una gran vulnerabilidad y fragilidad en su vida personal.