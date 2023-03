De los universos paralelos al tributo al cine: todo puede pasar en los Oscar

LOS ÁNGELES (EFE).- De los universos paralelos de "Everything Everywhere All At Once" al tributo al cine de "The Fabelmans", todo puede pasar en la ceremonia de entrega de los Óscar del próximo domingo, donde las opciones a la estatuilla a la mejor película siguen, a pesar de todo, muy abiertas.



El cine de autor estrenado en plataformas de "streaming" y películas independientes aclamadas por la crítica se disputan el premio principal con las cintas más taquilleras del año.

Y si antes de que arrancara la temporada de premios la película autobiográfica de Steven Spielberg -"The Fablemans"- era la gran favorita, ahora, cuando están a punto de cerrarse las votaciones de la Academia de Hollywood, "Everything Everywhere All At Once" es ya la máxima aspirante.

La película dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert llega con 11 nominaciones y consiguió el triplete en los premios del Sindicato de Productores de Hollywood (PGA, por sus siglas en inglés), en los del gremio de directores (DGA Awards) y en los del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG).

A excepción de "Apollo 13" (1995), todas las cintas que se embolsaron estos tres reconocimientos fueron condecoradas posteriormente como mejor película por la Academia de Hollywood.

No obstante, los expertos no las tienen todas consigo para presagiar su éxito, pues esta aventura fantástica sobre una superheroína familiar en universos paralelos parece no entusiasmar a los miembros más veteranos de la Academia de Hollywood.

A ese sector más tradicional tratará de cautivar "The Fabelmans", gran triunfadora en los Globos de Oro y candidata al Óscar en 7 categorías, una oda al cine que cuenta con la ventaja de portar el sello Spielberg.

UNA EDICIÓN CON MARGEN PARA LAS SORPRESAS

Si hay una película que no es favorita para casi nada pero que puede ganarlo todo, esa es "The Banshees of Inisherin" ("Almas en Pena de Inisherin", en español), la cinta de Martin McDonagh que tiene 9 nominaciones y fue reconocida en los BAFTA británicos.

En una pequeña isla irlandesa pocos años después de la Primera Guerra Mundial tiene lugar esta tragicomedia que retrata las complejidades de la amistad.

Puede ser la gran tapada con permiso de "All Quiet On The Western Front" ("Sin Novedad en el Frente"), película dirigida por el alemán Edward Berger que está basada en la novela homónima de Erich Maria Remarque que narró el sinsentido de la Gran Guerra.

Aunque lo lógico sería que triunfase en el apartado de mejor película internacional, sus 9 nominaciones, su gran desempeño en los BAFTA y su reflejo en la Guerra de Ucrania la sitúan como una de las producciones más destacadas para esta edición.

ÉXITOS TAQUILLEROS Y MÚSICA: DESDE "AVATAR" A "TÁR"

En la terna de mejor película figuran también los títulos más taquilleros del año como "Avatar: The Way of Water" y "Top Gun: Maverick", que ya se han colocado con tercera y décimo segunda películas que más han recaudado de la historia, con 2,245 y 1,485 millones de dólares respectivamente.

Tanto la cinta de James Cameron como la de Joseph Kosinski aliviaron el letargo que padecían las salas de cine tras la pandemia, pero sus aspiraciones reales este año pasan por categorías como la de mejores efectos especiales, en la que ambas compiten.

Mucho más modesta fue la irrupción en taquilla del biopic musical "Elvis", aunque sus opciones para erigirse como mejor película apuntan a ser tan limitadas como las de las dos anteriores.

El ascenso y la caída a los infiernos del "Rey del Rock" fueron relatados con destreza en esta obra de Baz Luhrmann que sorprendió con 8 nominaciones al Óscar y que espera poner el broche con la estatuilla de mejor actor protagonista para Austin Butler.

En clave musical también aparece el drama "Tár", en el que el director Todd Field muestra el afán de poder o la necesidad de trascender en la piel de la directora de orquesta Lydia Tár, interpretada por Cate Blanchett.

La australiana se ha llevado el galardón a mejor actriz en casi todas las citas importantes del curso y supone el único gran reconocimiento al que "Tár" mira con posibilidades objetivas.

UNA CRÍTICA AL SISTEMA Y UN DRAMA RELIGIOSO, ÚLTIMAS CONTENDIENTES

La sátira "Triangle of Sadness" y el drama religioso "Women Talking", que atesoran 3 y 2 nominaciones al Óscar respectivamente, son los filmes que terminan de completar el elenco de candidatas a mejor película.

Con "Triángulo de la Tristeza", el cineasta Ruben Östlund critica la deriva del capitalismo. Esta obra, que no fue seleccionada para representar a Suecia en el apartado de mejor filme internacional, ganó la Palma de Oro en el último Festival de Cannes.

En "Women Talking" ("Ellas Hablan"), la directora Sarah Polley lleva a la gran pantalla la trama del libro del mismo título escrito por la canadiense Miriam Toews, que cuenta las violaciones sistemáticas a un grupo de mujeres en una aldea menonita de la Bolivia profunda.

Los Óscar celebrarán este domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.) su 95ª edición.