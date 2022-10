Decomisan ave en peligro de extinción en casa de Belinda

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- La llamada reina de los amarres, Belinda, se encuentra en el ojo del huracán, pues fue acusada por sus vecinos, presuntamente, de tener en su posesión animales exóticos, entre los que se mencionó dos monos araña.

Ante esto, la casa del Pedregal de la famosa fue inspeccionada por autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Recordemos que dicho inmueble lo comparte con su madre Belinda Schull, su padre Ignacio Peregrín y su hermano Nachito Peregrín.

De acuerdo con medios de comunicación, fue éste último quien recibió a los inspectores y pese a que estaban en búsqueda de los monos araña, no encontraron evidencia, sin embargo, sí ubicaron a una cacatúa alba, especie que también está en peligro de extinción.

Los integrantes de la familia Peregrín no pudieron comprobar la posesión legal del ave por lo que fue decomisada hasta que pudieran esclarecer la adquisición.

La famosa no se ha pronunciado.