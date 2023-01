Dedican emotivo mensaje a Diego Verdaguer en aniversario luctuoso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- Este pasado 27 de enero se cumplió un año de la lamentable muerte de Diego Verdaguer; sin embargo, para su esposa la cantante Amanda Miguel y su hija, Ana Victoria, el recuerdo del artista sigue más vivo que nunca, es por ello que en un día tan emotivo, ambas le dedicaron algunas palabras a través de sus redes sociales.

La primera en hablar sobre lo difícil que ha sido seguir adelante sin la presencia de Diego fue la intérprete de "Mi buen corazón", con quien Verdaguer compartió su vida por más de 40 años.

"Que difícil cumplir un año sin ti Diegoooo!!!... Vives en nuestra respiración, en cada paso, en cada pensamiento, en cada acción", escribió Miguel junto a varias fotografías al lado de su hija. "Eres y siempre serás nuestro motor. Hoy, aquí, unidas por el amor más grande", agregó.

Además, compartió un video con algunos de los momentos más importantes que vivió al lado del amor de su vida, tanto personal como profesionalmente y en el que recordó el gran hombre y artista que era.

"Diego: Un artista en toda la extensión de la palabra. Un ser humano maravilloso, lleno de bondad y alegría, algo que lo caracterizaba era su capacidad de asombro, dejarse llevar por los pequeños detalles, los cuales le permitían soñar a lo grande para crear música inolvidable, que hasta el día de hoy acompaña corazones", expresó.

Por su parte, Ana Victoria publicó un clip de las últimas presentaciones de su padre, en el se puede ver al argentino arriba del escenario y pidiendo al público que mandara un saludo a su hija, quien estaba a punto de convertirse en madre por primera vez.

"De esos momentos que cuando los tienes no los valoras tanto como deberías. Si yo supiera que éste sería el último video en el que le pedirías a tu amado público que me mandara un saludo... no podría haber pasado a través del gigantesco contraste de emociones que me tocó vivir; ¡perderte y recibir a Lucca! ¡Estás siempre con nosotros!", compartió.