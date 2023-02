Del Toro gana el Bafta a mejor película animada con "Pinocchio"

LONDRES. - La reimaginación de "Pinocchio", dirigida por Guillermo del Toro, se hizo en la gala número 76 de los premios de la Academia del Cine Británico (Bafta), a mejor película animada, el día de ayer.

La reinterpretación del personaje creado en el Siglo XIX por Carlo Collodi, con una nueva historia presentada en el periodo de entreguerras, repite el éxito que ya logró en los Globos de Oro, donde se hizo también con el premio a mejor película animada, y toma carrerilla para los Oscar, donde está nominada en la misma categoría.

La cinta de Del Toro opta también a mejor diseño de producción y a mejor banda sonora en la gala que se celebró ayer en la capital británica, en el Royal Festival Hall.

Del Toro, que ya ganó dos Bafta con "The Shape of Water" y otro por "Pan´s Labyrinth", dio las gracias a Netflix por confiar en la historia de Pinocho durante la Italia de Benito Mussolini.

"Y me gustaría agregar que le agradezco mucho a los Bafta permitirnos estar aquí, porque la animación no es algo para niños. Es un medio de arte, para todos. Debe estar en esta conversación", dijo el director mexicano en su discurso de agradecimiento.

ARRANCÓ EN LONDRES LA GALA

DE LOS PREMIOS BAFTA

La gala número 76 de los premios de la Academia del Cine Británico (Bafta) arrancó ayer domingo en el Royal Festival Hall de la capital inglesa.

Por primera vez desde 2016, la ceremonia de los premios más importantes del cine británico no tienen lugar en el mítico Royal Albert Hall, debido a un acuerdo que la academia ha sellado con el Southbank Centre (un complejo de edificios en Londres) por el que los Bafta de cine se celebrarán en el mismo sitio que los Bafta de televisión y los Bafta de videojuegos.

LA GRAN FAVORITA DE LA NOCHE

"All Quiet in the Western Front" fue la gran favorita de la noche, con catorce nominaciones, el mayor número en una película de habla no inglesa desde "Crouching Tiger, Hidden Dragon", que logró también catorce en el 2000.

"The Banshees of Inisherin" y "Everything, Everywhere All at Once" han recibido diez nominaciones cada una y serán las que peleen por el galardón más aclamado de la noche, el de mejor película.