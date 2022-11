Del Toro lamenta que algunas salas de cine no estrenaran "Pinocho"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este jueves el cineasta mexicano, Guillermo del Toro dejó saber su opinión por medio de su cuenta oficial de Twitter, en la que desaprobó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a las instituciones cinematográficas.

"La sistemática destrucción del Cine Mexicano y sus instituciones - lo que llevo décadas construir- ha sido brutal. Sobrevivimos el sexenio de López Portillo pero esto no tiene precedentes", escribió.

Su más reciente película "Pinocho" se estrenaría en las salas de Cinemex este 24 de noviembre, sin embargo, no apareció en cartelera, lo que desató la molestia del cineasta y pidió que no se retracten y su filme se pueda ver en todos los estados del país.

"@Cinemex Ya había anunciado PINOCHO - mi deseo era que pudiera verse aunque sea dos semanas en más salas accesibles para todos los estados de México. Ojala y no se hubieran retractado o pudieran apoyar para que la vean en más ciudades. Ojala-@Cinemex", escribió.

El filme del mexicano tiene previsto estrenarse este sábado 26 de noviembre en la Cineteca Nacional y el 9 de diciembre en Netflix.