Del Toro, nominado al Óscar en mejor película animada, por "Pinocchio"

La versión de "Pinocchio" del director mexicano Guillermo del Toro fue nominada al Óscar a la mejor película de animación, anunció este martes la Academia de Hollywood.

Los filmes "Turning Red", de Domee Shi; "Puss In Boots: The Last Wish", de Joel Crawford; "Marcel the Shell with Shoes On", de Dean Fleischer Camp, y "The sea Beast", de Chris Williams, completan esta categoría.

En su primera nominación en esta categoría, Del Toro reinventa el clásico cuento de Carlo Collodi sobre la marioneta de madera que se convierte en un niño.

Con la película de animación foto a foto ("stop motion"), el director mexicano explora temas universales como la vida, la muerte, la rebeldía y la compleja relación con el padre.

Los lazos familiares también protagonizan la cinta "Turning Red", que retrata el tortuoso paso de la niñez a la adolescencia de una joven que tiene que enfrentar la presión de ser perfecta exigida por su madre.

La segunda parte de "Puss in Boots" explora el camino de maduración y el reconocimiento de vulnerabilidad del egocéntrico gato de "Shrek", al que le da su voz el español Antonio Banderas.

La película de Fleischer Camp sigue la vida diaria de Marcel, una pequeña caracola que sufre la pérdida de su familia, narrada en un formato cómico de falso documental.

Mientras que el filme de Netflix "The sea Beast" retrata la interesante dupla que se forma entre una niña y un cazador de monstruos.

Hasta el momento, Del Toro ha sido premiado por esta película en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards y también compite en la misma categoría en los premios BAFTA.

Esta es la única nominación del filme del mexicano en los próximos premios que sucederán en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) el 12 de marzo.

Alejandro González Iñárritu competirá en la categoría de mejor cinematorgrafía, por su película "Bardo".

El filme "Argentina, 1985", dirigido por Santiago Mitre, fue nominado al Óscar en la categoría de mejor película internacional.

La cinta de Mitre competirá con las producciones "All Quiet on the Western Front" (Alemania), "Close" (Bélgica), "The Quiet Girl" (Irlanda) y "EO" (Polonia). En esta categoría quedó fuera González Iñárritu.

Las cintas "The Fabelmans",de Steven Spielberg, y "Everything Everywhere All at Once", de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, optarán al Óscar a mejor película en la 95ª edición de estos premios.

A ambos títulos se suman, entre otras, "The Banshees of Inisherin", de Martin McDonagh; "Elvis", de Baz Luhrmann; "All Quiet on the Western Front", de Edward Berger, y las dos producciones súper taquilleras de 2022, "Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski, y "Avatar: The Way of Water", de James Cameron.

Brendan Fraser y Austin Butler fueron nominados al Óscar al mejor actor.

Una categoría que compartirán con Collin Farrell, Paul Mescal y Bill Nighy, quienes también optan a este premio que se entregará el próximo 12 de marzo en Los Ángeles.

La australiana Cate Blanchett ("Tár") y la hispanocubana Ana de Armas ("Blonde") fueron nominadas en la categoría de mejor actriz.

El resto de finalistas en este apartado son Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once), Michelle Williams ("The Fabelmans") y Andrea Riseborough ("To Leslie").

Steven Spielberg optará por novena vez al Óscar a mejor director tras ser nominado por su último filme, "The Fabelmans".

Spielberg luchará por la estatuilla con los directores Martin McDonagh ("The Banshees of Inisherin"), Daniel Kwan y Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All at Once"), Todd Field ("Tár") y Robert Östlund ("Triangle of Sadness"), informó la Academia de Hollywood.