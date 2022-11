Del Toro se compromete a apoyar al cine, pero fuera de "la grilla"

A-AA+

GUADALAJARA, Jal., noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Guillermo del Toro mantiene su compromiso por apoyar y becar al talento joven, pero lejos de la grilla, dijo que a le interesa muchísimo continuar, pero "hay que navegar con mucho cuidado, en una línea hacer cosas sin que se las coma la grilla. Ese es el gran arte en México, no basta con la intención de hacer algo bueno, tienes que cuidar que no acabe en grilla", aseguró.

Durante su participación virtual para presentar "Pinocho", el libro que da cuenta de la confección de su película de animación, durante la 36 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el cineasta mexicano aseguró que "por eso mi beca de animación es en asociación con Cinepolis, pero 50 y 50 para poder controlar que se mantenga libre y fuerte y a favor de la gente realmente, que no haya influencias", dijo.

Del Toro afirmó que "la tragedia de todo esto es que se tenga que dar a empujones el avance del cine de animación", esto durante una conversación sostenida a distancia con el crítico de cine Leonardo García Tsao y el animador René Castillo.

"Me encantaría y voy a dedicarme tanto como pueda, a través de becas a apoyar talentos, a que se siga desarrollando el cine de animación. En México es vital porque en el cine mexicano hay una simbiosis con el Estado y este es un cine que puede ser más libre, más contestatario, impulsado por gente que necesita menos recursos para contar en un corto algo profundamente personal, es muy importante", afirmó el cineasta.

Sobre el Taller del Chucho, dijo que está allí y el apoyo va a seguir "y yo seguiré apoyando la creación de animación en stop motion en Guadalajara, pero hay que ponerlo en el mapa. Guadalajara tiene un potencial infinitamente mayor de narradores, de artistas, en todo en la música, en el teatro, en el cine, es una ciudad maravillosa".

A propósito de "Pinocho", película que le llevó 15 años, dijo que, como director de cine, lo importante no es lo que él haga con las historias, sino lo que se pueda hacer después, pensamiento que tiene en común con los animadores de Guadalajara, que siguen compartiendo su saber con gente que viene al Taller de Chucho.

"Hay que hacer fluir el talento tapatío que es muy grande, es una ciudad llena de gente muy valiosa que necesita una cierta estructura para seguir germinando y existiendo. Para mí como tapatío era muy importante llevarme un cacho de 'Pinocho' a Guadalajara, por supuesto". Además, señaló que la gente de Portland y la gente de Inglaterra, que también participaron en su cita, quedaron impresionados por el trabajo que se hizo en Guadalajara.

"No solo por las soluciones que damos que son muy diferentes a las de todo el mundo. Lo haces con chicle, salivita y una liga, un mexicano con dos cositas arma un coche de carreras, eso no hay problema, pero lo que es maravilloso es la solución creativa. Y es impresionante la solución creativa que se le fue dando y la belleza de la animación", afirmó Guillermo del Toro.

Dijo que en Guadalajara hay generaciones de animadores desde los 80, "hay un movimiento fuerte de stop motion en Guadalajara y lo hay en México, en Monterrey, hay Cinema fantasma en México, hay un montón de gente en México haciendo buena animación de stop motion. Realmente los que conozcan de animación y se quieran profundizar métanse al Taller de Chucho, hablen con Estrella, con René. Vénganse a echarle ganas". Dijo que el aprendizaje cuando eres joven es "trabajar, trabajar y trabajar, yo hice de aprendiz con Jaime Humberto Hermosillo, Arturo Ripstein, Gabriel Figueroa, José Luis García Agraz.