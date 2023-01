Demanda contra Chumel no ha sido desechada, asegura Abogado de Trevi

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- La demanda por daño moral que interpuso Gloria Trevi contra Chumel Torres sigue en pie y no se ha desechado como se había anunciado este jueves en diversos medios de comunicación.

Por el contrario, el abogado Sergio Ramírez, quien forma parte de su equipo legal, reveló a EL UNIVERSAL que cuentan con las pruebas necesarias para robustecer el caso.

"La demanda como tal no se desechó, es falso. Nosotros, en vías de generar una ampliación a nuestra demanda, nos surgieron nuevos datos de prueba y evidencias que vamos a ofrecer para robustecer el caso que tenemos en contra del señor Torres", dijo Ramírez.

El experto en leyes explicó que hay elementos suficientes para iniciar un juicio en contra del yputuber y que sólo es cuestión de tiempo para que pueda darlos a conocer al público: "Cuando te desechan es porque el juez determina que no existen elementos para entrar a juicio, eso no existe y en el momento que me permita tanto la autoridad como la familia dar a conocer el documento que es el real, entonces lo podré hacer", agregó.

El licenciado advirtió que las nuevas pruebas que se presentarán en los próximos días darán mayor peso a las acusaciones de la intérprete de "Zapatos viejos". Además, aseguró que no buscan ningún beneficio económico, sólo frenar los ataques que tanto la han lastimado y que generan odio en las redes sociales.

Ramírez aseguró que Chumel ha afectado a Trevi de forma psicológica, emocional y familiar, incluso el daño se ha extendido a nivel de imagen pública, en su economía, autoestima "y a un sinnúmero de cuestiones que sobrepasan lo que es el derecho a la libertad de expresión y a la misma sátira que es como lo quiere manejar el señor Torres".

Sobre las acusaciones que todavía tiene pendientes en contra de dos personalidades más, el abogado adelantó que se estarán realizando en los próximos días, incluso hará una presentación mediática para revelar los nombres y los cargos.

"La semana que viene haré una presentación a medios cuando estemos presentando la otra demanda que es por otras personas por otra cuestión distinta y que el día de hoy tiene bastantes pruebas para tener un hecho muy contundente del daño que le están ocasionando a la señora Gloria".

"Ya tengo más elementos, me han estado llegando, pareciera que lo toman a chiste, entonces continúan generando contenido y siguen echándole más leña al fuego. Por esto mismo es que vamos a generar esta ampliación", finalizó.