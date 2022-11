Denise Maerker dejará conducción de noticiero estelar de Televisa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- Televisa anunció cambios en sus noticieros, en particular en el espacio estelar conducido por Denise Maerker, "En Punto", del que ya no será conductora y ahora será la productora ejecutiva.

Enrique Acevedo regresará a la televisora de Emilio Azcárraga Jean, luego de su paso por CBS This Morning.

"En Punto" se transmite todas las noches de lunes a viernes, a las 22:30 horas a través de la señal de "Las Estrellas". Maerker, quien cuenta con una amplia trayectoria periodística, fue la primera mujer en conducir el espacio informativo estelar en Televisa.

Ahora, tras su salida del aire para dar paso a la producción ejecutiva, Merker también formará parte de la unidad de periodismo de investigación N+ Focus, además de su participación como analista en el programa "Tercer Grado".

"Denise es la persona idónea para llevar a cabo el diseño de la agenda periodística de este noticiario", señala Televisa a través de un comunicado.

---Enroque en Foro Tv y N+ Media

Como parte de los cambios, Paola Rojas pasará "Al Aire" al nuevo programa de N+ Media. El lugar de la columnista de EL UNIVERSAL será ocupado por el politólogo, Genaro Lozano, quien se encontraba al frente de los espacios de noticias en Foro Tv.