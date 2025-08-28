Denzel Washington admite pérdida de entusiasmo por el cine

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- De "Hombre en llamas" a "Día de entrenamiento" y "El vuelo", Denzel Washington ha dejado una marca indeleble con interpretaciones intensas y memorables. Sin embargo, el ganador del Oscar sorprendió recientemente al confesar que ya no disfruta ver películas, ni siquiera las suyas.

Durante un video para la revista GQ, en el que participó junto al director Spike Lee y su coprotagonista A$AP Rocky, en "Highest 2 Lowest", el actor reveló que, tras una extensa carrera, ha perdido el gusto por el cine.

"No veo películas, hermano. De verdad que no. Te lo digo con honestidad: ¡no veo películas! No voy al cine. No veo películas. Estoy cansado del cine. Sí", expresó con sinceridad. Spike Lee, sorprendido, le preguntó cuántas películas ha hecho, y Washington respondió que al menos cincuenta.

Washington debutó en el cine en 1981 con "Carbon Copy" y desde entonces ha participado en más de cincuenta producciones. Ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por "Glory" en 1989 y a Mejor Actor por Training Day en 2001, además de recibir múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera.

A pesar de su prestigio, ha dejado claro que los premios nunca han sido su motivación. "Yo no actúo por los Oscar", afirmó en el programa Jake's Takes. "He estado en esto mucho tiempo y ha habido ocasiones en las que gané sin merecerlo y otras en las que debí ganar y no gané. El premio lo da el hombre, pero la recompensa la da Dios", añadió.

Comentó también que guarda sus estatuillas una junto a la otra, no por vanidad, sino porque al final no se llevará ninguna. "Él (Dios), podría decir: ´Por eso te di una semana más´. Mientras me diga: 'Ahora sube acá', estaré bien", concluyó.

¿De qué trata "Highest 2 Lowest"?

En su película más reciente, "Highest 2 Lowest", Washington interpreta a un poderoso magnate de la música que es secuestrado en un intento de extorsión y se enfrenta a decisiones morales que podrían costarle la vida. La cinta ya está en cartelera en Estados Unidos y estará disponible en Apple TV+ a partir del 5 de septiembre.

En 2024, el actor adelantó que consideraba retirarse después de cumplir con los proyectos firmados, tanto en cine como en teatro. Desde entonces no ha vuelto a comentar sobre su retiro, pero sus intenciones del distanciamiento del medio es evidente.