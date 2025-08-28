Choca camión de personal contra 5 taxis
Estaban estacionados frente a la TTP, del percance no se registraron personas lesionadas
Oficiales de la Jefatura de Hechos de tránsito terrestre de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad, tomaron conocimiento de un hecho de tránsito registrado la mañana de este miércoles en lateral de Carretera 57 frente a la Terminal Terrestre Potosina, donde un autobús impactó contra cinco unidades tipo taxi que se encontraban estacionadas.
Del percance, no se registraron personas lesionadas y los daños fueron cuantificados en más de 200 mil pesos.
De acuerdo al reporte de los hechos, el conductor de un vehículo tipo ómnibus marca Mercedes Benz en color azul, al desplazarse sobre la lateral de carretera 57, no modificó su trayectoria ante los vehículos estacionados, ocasionando el choque múltiple.
Los vehículos dañados, tipo sedán marca Nissan, fueron valorados en el lugar, presentado daños materiales que ascendían a 210 mil pesos.
Enseguida, el chofer del autobús fue trasladado a la certificación médica correspondiente, arrojando estado sobrio.
Luego de las diligencias correspondientes para el retiro de vehículos, se elaboró el acta convenio y de conocimiento de hechos, liberando la vía de circulación afectada por este siniestro vial.
