RECIBE LA COMUNIÓN

RECIBE LA COMUNIÓN

RECIBE LA COMUNIÓN

REAFIRMA SU FE EN CRISTO

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A

Amaya Zavala Puente reafirmó su fe en Cristo, al recibir emocionada el sacramento de la comunión, en una ceremonia.

Con su mamá: María Aranzazú Puente Bustiundui  llegaron a la parroquia de San Agustín del Pedregal, donde se efectuó la celebración religiosa.

Ahí, con ella, sus abuelitos Rafael Puente y María Elena Bustiundui, así como seres queridos y amigos.

La pequeña invitó como padrino a Miguel Gómez Villalobos y María Eva Diez Gutiérrez, Santiago Aranda Mercado y Erika Lagunas Zúñiga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presbítero Salvador González Vásquez dirigió a Amaya un emotivo mensaje en la homilía.

La invitó a llevar a Cristo en su corazón.

Enseguida, consagró la hostia y el vino para darlos en comunión a Amaya.

Al finalizar la ceremonia, la niña atendió a las felicitaciones de los invitados, con quienes, enseguida celebró.

