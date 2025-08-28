RECIBE LA COMUNIÓN
REAFIRMA SU FE EN CRISTO
Amaya Zavala Puente reafirmó su fe en Cristo, al recibir emocionada el sacramento de la comunión, en una ceremonia.
Con su mamá: María Aranzazú Puente Bustiundui llegaron a la parroquia de San Agustín del Pedregal, donde se efectuó la celebración religiosa.
Ahí, con ella, sus abuelitos Rafael Puente y María Elena Bustiundui, así como seres queridos y amigos.
La pequeña invitó como padrino a Miguel Gómez Villalobos y María Eva Diez Gutiérrez, Santiago Aranda Mercado y Erika Lagunas Zúñiga.
El presbítero Salvador González Vásquez dirigió a Amaya un emotivo mensaje en la homilía.
La invitó a llevar a Cristo en su corazón.
Enseguida, consagró la hostia y el vino para darlos en comunión a Amaya.
Al finalizar la ceremonia, la niña atendió a las felicitaciones de los invitados, con quienes, enseguida celebró.