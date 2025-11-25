logo pulso
Desconcentración de Alejandro Fernández en la Feria Ganadera de Querétaro

El cantante Alejandro Fernández genera debate por su desempeño en la Feria Ganadera de Querétaro

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 03:09 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- El desempeño de Alejandro Fernández en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, debido a que, durante su actuación, "el Potrillo" presentó mareos y un comportamiento que dejó insatisfecho a su público.

Desde inicios de este mes, la FIGQ ha recibido a diferentes exponentes de la música nacional, como Matute, Gloria Trevi, el mismísimo Christian Nodal y la Banda Ms, exponentes del regional -y el pop- que antecedieron la actuación de "el Potrillo" que este fin de semana pasado-, se presentó en el Palenque de Querétaro.

Y, aunque el recinto se llenó, la presentación del hijo de Vicente Fernández llamó la atención, pues mostró un comportamiento entorpecido, cuando, a medio, show, mostró visibles mareos y desconcierto.

Esta no sería la primera vez que el artista refleja una merma en su desempeño. En otros recitales, el cantante ha mostrado desconcentración, la cual ha sido asociada a un supuesto abuso del consumo del alcohol.

Pese a la aparente dependencia del cantante a las sustancias etílicas, hasta la fecha, ni él, ni ningún integrante de la familia ha confirmado que, su disminuido rendimiento en los escenarios se deba a su aparente dependencia al alcohol, de hecho, la mayoría de medios justifica lo sucedido con un presunto problema estomacal.

Pese a lo que muestras las imágenes en X, los fans de "el Potrillo", lo respaldan en las redes pues, luego de que el intérprete de ranchero compartiera un video, resumiendo su actuación, sólo recibió comentarios positivos por parte de sus fans.

Esto le dijeron: "Merecidísimo éxito, mi charro bello, por donde pasas, dejas huella". "Hermoso bello, como tú ninguno". "El mejor siempre, en Querétaro te amamos". "Como siempre, lo hiciste increíble". "Digno del legado de tu padre". "Eres increíble, no me extraña nada ese doble sold-out".

