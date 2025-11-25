EXPERTOS ATLETAS

logo pulso
EN LA CARRERA DEL 85 ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
Apasionados atletas demostraron su experiencia, condición y preparación, en la Carrera Atlética del 85 Aniversario del Club Deportivo Potosino.

Melissa Quintanilla y Xavier Antunes fueron los ganadores en los 10 km.

El esfuerzo fue notable entre las generaciones de deportistas que lograron incrementar sus récords.

En un ambiente de ¡gran alegría, entusiasmo y armonía!, los corredores con entrega y pasión alcanzaron sus propósitos al superar su tiempos.

La entrega y perseverancia por alcanzar el triunfo, fue palpable; al cruzar la meta a las gacelas se les colocó una medalla conmemorativa por su participación en esta lid de gran tradición.

Los ganadores de la justa recibieron sus premios en la ceremonia, donde la familia y amigos les felicitaron por el logro.

Eso sí, ¡gran entrega y pasión!

