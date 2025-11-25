logo pulso
Capturan a supuesta líder de una red criminal

Traía distintas drogas y dinero en efectivo, al parecer de actividades ilegales

Por Redacción

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan a supuesta líder de una red criminal

Una mujer que presuntamente lideraba una red de criminales en la capital potosina, fue capturada por elementos de la Guardia Civil Estatal que la sorprendieron en la colonia Prados Satélite con decenas de dosis de drogas y dinero en efectivo, al parecer producto de la venta.

De acuerdo a los hechos, los agentes policiales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Prados Satélite, en donde detectaron a una mujer que se conducía en forma sospechosa y por lo tanto procedieron a marcarle el alto.

La fémina dijo llamarse Sandra “N” de 41 años, a quien le realizaron una revisión de rutina y pudieron encontrarle en su poder nueve dosis de marihuana, 22 dosis de “cristal” y 29 mil 500 pesos en efectivo en billetes de 500 pesos, todo lo traía en una mochila.

Asimismo, los agentes policiales determinaron que la mujer, conocida también con el alias de “La Sandrota”, presuntamente liderea una red de criminales y tiene antecedentes penales por el delito de fraude.

Se sospecha que el dinero que le encontraron en la mochila proviene de actividades ilícitas como la venta de drogas.

Ante esto se procedió a la detención de la mujer, a la que le leyeron sus derechos y se le trasladó a las celdas preventivas en donde sería puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado por los delitos que le resulten.

