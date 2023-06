Desconocen comunicado de familiares de Ricardo O'Farrill

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- El caso de Ricardo O'Farrill continúa generando polémica. Este miércoles se difundió la ficha de búsqueda con la que la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México busca al comediante como persona desaparecida, situación que fue negada a través de un comunicado firmado por la familia O'Farrill Lozano, mismo que se publicó en la cuenta de Twitter del standupero a las 14:59 horas.

El comunicado que fue borrado minutos después reapareció horas más tarde en esa misma cuenta de Twitter y en la del papá de standupero, Roberto O'Farrill.

Minutos antes de las 19:00 horas, en su cuenta oficial de Instagram apareció un segundo comunicado en el que se indicó que Richie O'Farrill, como también se conoce al comediante, sí se encuentra desaparecido y se denunció que éste fue privado de su libertad.

Se denunció que el comediante está desaparecido desde el pasado 18 de mayo, cuando fue presuntamente privado de su libertad en San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, al exterior de la comunidad terapéutica "Las Margaritas S.A. de C.V.", donde habría sido víctima de maltrato y violencia. Momento desde el que se desconoce su paradero.

"Al momento de su privación de la libertad, el C. Ricardo O'Farrill fue sometido con lujo de violencia por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, personal que operaba en la unidad: MX 609-D1, por tal motivo se presentó un aqueja ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, debido al actuar de sus elementos; Posterior a ello fue trasladado con lujo de violencia en un vehículo particular, con rumbo desconocido, hasta el momento no se sabe nada acerca del C. Ricardo O'Farill Lozano", se lee en el comunicado publicado en cuenta de Instagram.

Por estos hechos se presentó una queja ante la SSC de Ciudad de México por el actuar de sus elementos, así como ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde se acusó el mal actuar de la Fiscalía.

Ello, luego de que se levantó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En el comunicado que se difundió en su cuenta de Instagram también se desconoció el primer comunicado firmado por la familia O'Farrill Lozano.

"Se hace de su conocimiento que el día de hoy en la cuenta de la red social Twitter del C. Ricardo O'Farrill Lozano, se publicó un comunicado en el cual se desmentía la información que de manera correcta se ha estado divulgando en diferentes medios de comunicación, tratando de desacreditar la denuncia, al día de hoy, se desconoce el paradero del C. Ricardo O'Farrill Lozano".

Además se enfatiza que: "Se desconoce quién haya publicado ese comunicado hasta este momento".