Desconocen el paradero actual de Amaia Montero

La preocupación por Amaia Montero y su estado emocional encendió las alarmas, desde la semana pasada, cuando la cantante española compartió una fotografía en la que lucía desmejorada, así como un par de mensajes que dejaban en evidencia el momento de vulnerabilidad al que se enfrenta. Ahora, es su productor musical quien se pronunció e indicó que desconoce el paradero de Amaia, luego de percatarse que tenía una llamada perdida de la intérprete.

Este domingo, Amaia compartió una fotografía en su cuenta de Instagram a blanco y negro, en la que aparenta un estado descuidado, pues luce con el cabello alborotado y una expresión que connota tristeza. Al principio, sus fans aplaudieron el post, asegurando que la cantante inspiraba a otras personas a mostrarse como son, sin ningún filtro, pero posteriormente comenzaron a procurarse.

La preocupación de sus seguidores se debió a que una de las usuarias de la red social hizo un comentario en el que cuestionaba a Montero sobre su estado actual: "¿Hola, reina ¿Cómo te sientes?", a lo que la cantante contestó "Destruida".

La cantante también escribió el mensaje "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?". Luego de que esta publicación se hiciera viral, muchas y muchos de sus fans mostraron su solidaridad a la cantante, con mensajes de apoyo y aliento, pues desde que comenzó su carrera a lado de La oreja de Van Gogh, la artista se ganó el cariño del público que, desde hace 26 años comenzó con su carrera artística.

Pero la preocupación por la cantante continua, pues el productor musical de Amaia, Marcelo Vaccaro, habló con "Fiesta", el programa español que lo contactó para saber su opinión sobre el estado actual de Montero, llevándose la sorpresa de que el artista no conoce el paradero actual de la interprete pues, luego de que tratara de entrar en contacto con ella, al percatarse de que tenía una llamada pérdida de su número, realizada a las cuatro de la mañana, no pudo entrar en contacto con ella.

Unos días antes de que Amaia preocupara a sus fans, ya había tenido lugar un post que desconcertó a algunas y algunos de sus seguidores, pues desde la cuenta de la cantante se publicó una captura de pantalla de una llamada telefónica entre ella y Marcelo, dejando a la vista pública el número privado del productor, por lo que llegó a pensarse que la cantante había sido hackeada pero, poco después, la publicación fue eliminada de la cuenta.

En el pasado, Vaccaro ha mostrado el gran afecto que siente por la cantante, de quien se convirtió en músico principal en sus conciertos, en su última gira. Durante las presentaciones, Montero se daba un momento para introducir al bajista y pedir al público un aplauso a su talento, gesto que Marcelo ha agradecido abiertamente en redes:

"Cuando alguien te valora así, con esas palabras que abarcan mucho más que lo musical, no queda más que sentirse tremendamente alagado y pensar que después de todo, alguien con un corazón tan grande como sensible, como es el de Amaia Montero revaloriza el compañerismo. También sos de las personas más especiales que conocí, gracias por tu generosidad infinita..."

Hasta la fecha, Idoia Montero, hermana y asistente personal de la cantante, se ha negado de hablar abiertamente del momento que atraviesa Amaia.