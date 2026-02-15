DESLUMBRA EN RED CARPET
La cantante Dua Lipa asistió, junto con su pareja Callum Turner, a la Berlinale, el festival cinematográfico de la capital alemana
La incógnita de la alfombra roja de ´Rosebush Pruning´ quedó despejada en la noche de este sábado con la presencia en la Berlinale de la cantante Dua Lipa junto a su pareja, el actor británico Callum Turner, uno de los protagonistas de la película del brasileño Karim Aïnouz.
La cantante británica llevaba un vestido negro ajustado transparente y se mostró muy sonriente y compenetrada con su pareja.
Otra estrella muy esperada en esta alfombra y en el festival era la actriz canadiense Pamela Anderson, que desfiló con un vestido de top rosa y falda en tonos verde manzana con un voluminoso manto a juego del mismo color.
La actriz española Elena Anaya, con falda corta de cuero negro y camisa y capa blanca, no dudó en expresar su agradecimiento ante "tanta gente cariñosa haciendo cola con este frío" y la locura desatada con la presencia de Dua Lipa y Turner y Pamela Anderson, su pareja en el filme.
"Es un sueño, absolutamente, esto es como un circo y una maravilla", afirmó en declaraciones a EFE, y agregó: "Bueno, es la magia del cine, ¿no? Así que muy contenta de formar parte de esta familia bonita".
Sobre Anderson dijo que es "una mujer maravillosa y una gran compañera" con la que ha sido muy bonito actuar y "contar esta historia delirante sobre una familia tan desestructurada y tan distinta.
