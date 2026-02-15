logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

DESLUMBRA EN RED CARPET

La cantante Dua Lipa asistió, junto con su pareja Callum Turner, a la Berlinale, el festival cinematográfico de la capital alemana

Por EFE

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
DESLUMBRA EN RED CARPET

La incógnita de la alfombra roja de ´Rosebush Pruning´ quedó despejada en la noche de este sábado con la presencia en la Berlinale de la cantante Dua Lipa junto a su pareja, el actor británico Callum Turner, uno de los protagonistas de la película del brasileño Karim Aïnouz.

La cantante británica llevaba un vestido negro ajustado transparente y se mostró muy sonriente y compenetrada con su pareja. 

Otra estrella muy esperada en esta alfombra y en el festival era la actriz canadiense Pamela Anderson, que desfiló con un vestido de top rosa y falda en tonos verde manzana con un voluminoso manto a juego del mismo color. 

La actriz española Elena Anaya, con falda corta de cuero negro y camisa y capa blanca, no dudó en expresar su agradecimiento ante "tanta gente cariñosa haciendo cola con este frío" y la locura desatada con la presencia de Dua Lipa y Turner y Pamela Anderson, su pareja en el filme. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Es un sueño, absolutamente, esto es como un circo y una maravilla", afirmó en declaraciones a EFE, y agregó: "Bueno, es la magia del cine, ¿no? Así que muy contenta de formar parte de esta familia bonita".

Sobre Anderson dijo que es "una mujer maravillosa y una gran compañera" con la que ha sido muy bonito actuar y "contar esta historia delirante sobre una familia tan desestructurada y tan distinta.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cazzu realiza prueba de sonido en concierto de Bad Bunny en Argentina
Cazzu realiza prueba de sonido en concierto de Bad Bunny en Argentina

Cazzu realiza prueba de sonido en concierto de Bad Bunny en Argentina

SLP

El Universal

Un video viral muestra a la cantante argentina Cazzu durante la prueba de sonido del concierto de Bad Bunny en el estadio River Plate.

Mr. Doctor denuncia estafa por 600 mil pesos
Mr. Doctor denuncia estafa por 600 mil pesos

Mr. Doctor denuncia estafa por 600 mil pesos

SLP

El Universal

El creador de contenido ha vuelto a generar revuelo en plataformas

Los Acosta convertirán la Arena CDMX en templo del amor
Los Acosta convertirán la Arena CDMX en templo del amor

Los Acosta convertirán la Arena CDMX en templo del amor

SLP

El Universal

My Chemical Romance cautiva a más de 60 mil en México
My Chemical Romance cautiva a más de 60 mil en México

My Chemical Romance cautiva a más de 60 mil en México

SLP

El Universal

Gerard Way y la agrupación interpretaron 24 canciones, incluyendo clásicos y temas de su emblemática gira.