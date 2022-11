Despiden a Héctor Bonilla en Bellas Artes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Como un hombre de tradiciones, así describieron sus amigos y familiares al actor Héctor Bonilla en el homenaje póstumo que se ofreció en el Palacio de Bellas Artes la tarde de este lunes, tres días después de su muerte debido a un cáncer de riñón.

y compañeros tomaron el micrófono frente a la imagen de Bonilla en el vestíbulo del Palacio para despedir al histrión, dramaturgo y político.

"Le gustaba ir conmigo a desayunar a los Bisquets, a El Bajío y sentarse siempre en la misma mesa", contó su viuda.

"No le gustaba dormir, su insomnio lo hacía rondar la casa, por eso se auto nombraba el fantasma de la pijama", recordó su hijo Fernando.

Mientras que Sergio habló de cómo nombraba a sus mascotas con sus personajes.

"Bautizó a su perro como Freud, pero también estaba la Bengala, el título original de 'Rojo Amanecer'".

Damián Alcázar destacó su bondad y Sergio Corona su compromiso.

"Él siempre me decía 'yo soy el artista, pero tú eres el protagonista' y así descubrí que era un hombre muy generoso. De haber estado en condiciones ayer (domingo), hubiera estado con nosotros en la marcha", dijo Alcazar recurriéndose a la marcha en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues Bonilla siempre se declaró un ciudadano es favor de la izquierda política.

Además de Alcázar, Arcelia Ramírez, Evangelina Martínez, Sergio Corona, Demián Bichir, Verónica Langer, Julieta Egurrola y Paola Woolrich estuvieron presentes en el homenaje.

"Héctor Bonilla llego a la familia Bichir desde antes que yo supiera quién era Héctor Bonilla mis hermanos y yo teníamos cinco y nueve años, Odiseo y yo y conforme Héctor iba convirtiéndose en lo que todo México sabe de Héctor Bonilla era muy emocionante porque él nunca se sintió una súper estrella es el hombre más humilde y sencillo que he conocido", dijo Bichir, quien compartió créditos en varias producciones con Bonilla.