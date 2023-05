Detectan fraudes en preventa para concierto de Luis Miguel en Morelia

A-AA+

MORELIA, Mich., mayo 16 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, detectó páginas en redes sociales e internet que, de manera fraudulenta, iniciaron la preventa de boletos para el concierto de Luis Miguel en Morelia, previsto para el 15 de diciembre.

Aunque no dio detalles, la SSP, lanzó la alerta mediante comunicado, como resultado de los trabajos de prevención y disuasión de los delitos web en la entidad.

Explicó que personal de la Policía Cibernética, encontró la posible venta apócrifa de boletos para los conciertos del cantante Luis Miguel.

Expuso, que el área especializada en ciberseguridad, detectó sitios en internet y redes sociales, que venden entradas falsas para estos eventos.

Por ello es que la institución emitió una serie de recomendaciones:

- Comprar las entradas solamente con las boleteras autorizadas, en este caso en la liga www.luismigueloficial.com

- Debe guardarse el comprobante de su compra, como lo es el número de orden o transacción.

- Leer reseñas y comentarios realizados por otros consumidores, para conocer su experiencia, impresiones y satisfacción respecto al servicio.

-Es importante no confiar en precios sospechosamente bajos.

- No hacer caso de páginas o sitios que tengan muchas ofertas y promociones a la vez.

- Nunca realizar depósitos a cuentas de personas físicas, porque puede ser un fraude.

- Las páginas de venta deben ofrecer garantías mínimas para la devolución y cancelación, así como medios de contacto para hacerlos efectivos, por lo que debe leer las políticas de privacidad y de devolución.

- Si va a adquirir boletos en portales de reventa como ´Viagogo´ y ´StubHub´, hay que leer cuidadosamente los términos y condiciones aplicables, y tomar todas las precauciones posibles, pues las transacciones que se celebran en este tipo de sitios son entre particulares.

- Después de comprar el boleto, una vez que ya tenga el comprobante de compra, deberá estar atento, establecer alertas y revisar cuidadosamente los estados de cuenta bancarios con posterioridad a la compra, para que de presentarse algún cargo duplicado, cancelación del cargo o cobro indebido, se realicen las aclaraciones.

"De igual forma, los oficiales de la Policía Cibernética están a su servicio las 24 horas del día y todo el año, mediante la línea de Emergencias 911 y el número 089 Denuncia Anónima, para atender cualquier inquietud o brindar el apoyo necesario en caso de ser víctima de algún ilícito".

La presentación de "El Sol", se realizará en el estadio de fútbol "José María Morelos", como está anunciado en la página oficial del cantante de "La Incondicional".