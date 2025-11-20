logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Fotogalería

Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Detenidos jóvenes con objetos peligrosos en marcha de Generación Z

Elementos de la SSC detuvieron a jóvenes durante la marcha de la Generación Z en CDMX tras hallar objetos peligrosos en sus mochilas.

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 05:36 p.m.
A
Detenidos jóvenes con objetos peligrosos en marcha de Generación Z

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a por lo menos cinco jóvenes que participaban en la marcha de la Generación Z, luego de realizarles una inspección preventiva en la que se localizaron diversos objetos considerados de uso peligroso.

La intervención policial ocurrió en el cruce de las calles Madero y Gante, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc. Durante la revisión de sus mochilas, los oficiales encontraron toletes, bates y máscaras de gas, por lo que procedieron a su aseguramiento.

De acuerdo con los primeros reportes, tanto los jóvenes como los objetos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detenidos jóvenes con objetos peligrosos en marcha de Generación Z
Detenidos jóvenes con objetos peligrosos en marcha de Generación Z

Detenidos jóvenes con objetos peligrosos en marcha de Generación Z

SLP

El Universal

Elementos de la SSC detuvieron a jóvenes durante la marcha de la Generación Z en CDMX tras hallar objetos peligrosos en sus mochilas.

Familia de Andrés García pone en venta su casa de Acapulco
Familia de Andrés García pone en venta su casa de Acapulco

Familia de Andrés García pone en venta su casa de Acapulco

SLP

El Universal

La familia de Andrés García decide vender la emblemática casa en Acapulco

Trayectorias de Miss Universo mexicanas en cine y televisión
Trayectorias de Miss Universo mexicanas en cine y televisión

Trayectorias de Miss Universo mexicanas en cine y televisión

SLP

El Universal

Descubre cómo estas mujeres han pasado de los certámenes de belleza a brillar en la actuación y conducción.

Humberto Zurita explica por qué no desea casarse con Stephanie Salas
Humberto Zurita explica por qué no desea casarse con Stephanie Salas

Humberto Zurita explica por qué no desea casarse con Stephanie Salas

SLP

El Universal

Humberto Zurita revela las razones detrás de su decisión de no casarse con Stephanie Salas, a pesar de su sólida relación