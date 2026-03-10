DETIENEN A SOSPECHOSA DE TIROTEO EN MANSIÓN DE RIHANNA
Momentos de suma angustia vivió la cantante Rihanna, luego de que se diera a conocer que su casa, ubicada en Beverly Hills, fue atacada.
De acuerdo con información publicada por Los Ángeles Times, el incidente ocurrió la tarde de este domingo, cuando una mujer, de aproximadamente 30 años, disparó en repetidas ocasiones contra la mansión de la cantante; incluso, una de las balas logró atravesar las paredes.
Los primeros reportes, aseguró el medio, indicaron que los disparos se efectuaron desde un Tesla blanco que huyó tras el incidente. Sin embargo, los oficiales lograron detener a la tiradora y se encuentra bajo custodia.
Asimismo, se detalló que la cantante se encontraba al interior del inmueble durante el ataque y se encuentra a salvo. Hasta el momento no se ha confirmado si su pareja, A$AP Rocky y sus tres hijos pequeños también estaban en la casa.
Las autoridades ya iniciaron con las investigaciones para esclarecer los motivos que llevaron a la sospechosa a disparar contra la mansión, así como si existe alguna relación con la artista.
Hasta el momento ni la cantante ni su equipo de trabajo han hecho alguna declaración al respecto.
