Detienen al papá de Julión Álvarez por portación de armas a bordo de vehículo robado

Campeche.- Autoridades estatales confirmaron la detención de César "N", padre del cantante chiapaneco Julión Álvarez, junto con tres personas más, cuando circulaban en una camioneta blanca con reporte de robo en el municipio de Carmen.

El operativo se realizó la tarde del jueves sobre el tramo carretero federal Escárcega–Villahermosa, a la altura de la localidad 18 de Marzo. Elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Campeche marcaron el alto a la unidad y, tras la inspección, detectaron que además de tener reporte de robo, los ocupantes portaban armas de fuego.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, en el vehículo fueron aseguradas seis armas largas, cargadores y cartuchos. Uno de los acompañantes portaba un arma sin autorización y otro más presentó un permiso de portación, aunque el arsenal hallado quedó bajo resguardo oficial.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Escárcega, donde se les investiga por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército y posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Hasta el momento, el intérprete de regional mexicano no ha emitido declaración alguna sobre la detención de su padre, mientras que las autoridades mantienen hermetismo en torno al avance de las investigaciones.

Cabe recordar que Julión Álvarez ha estado previamente en el centro de la polémica. En 2017, el gobierno de Estados Unidos lo señaló por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero, lo que derivó en la cancelación de su visa. Aunque fue retirado de la lista negra en 2023, el documento le fue nuevamente cancelado en 2024.

Con este nuevo episodio, el apellido Álvarez vuelve a colocarse en medio de cuestionamientos y señalamientos, ahora por la detención de un integrante directo de su familia.