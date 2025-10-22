Dhasia Wezka arremete contra Eleazar Gómez por La Granja VIP

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A través de un video publicado en TikTok, Dhasia Wezka, reconocida youtuber e influencer mexicana, lanzó un mensaje contra el actor Eleazar Gómez, quien actualmente participa en el reality "La Granja VIP".

La creadora de contenido expresó su inconformidad con que Gómez siga apareciendo en televisión después de haber sido acusado y sentenciado por violencia doméstica.

Su postura se viralizó rápidamente, generando un intenso debate en redes sociales sobre la responsabilidad de las figuras públicas con antecedentes de agresión.

¿Qué dijo Dhasia Wezka sobre Eleazar Gómez?

En su video, Dhasia Wezka afirmó que no podía mantenerse en silencio al ver al actor participando en el programa, y con tono firme recordó los antecedentes que marcaron su carrera. "No importa en qué parte del mundo estés, no importa en que reality estés, no importa en que novela estés, siempre serás un golpeador de mujeres", dijo la influencer, asegurando que no se trata de un simple error, sino de una conducta que refleja un problema psicológico y emocional grave.

Wezka recalcó que Gómez debería asumir las consecuencias de sus actos y buscar ayuda profesional. "Tenía mordidas en la cara, güey. Hazte responsable de lo que hiciste", señaló, refiriéndose a las imágenes difundidas tras la denuncia de su expareja, la modelo Stephanie Valenzuela, en 2020.

¿Cuál es el historial de Eleazar Gómez y por qué fue detenido?

El actor, recordado por su papel en Atrévete a soñar, fue detenido el 5 de noviembre de 2020 en un departamento de la Ciudad de México luego de que Valenzuela denunciara agresiones físicas y un intento de estrangulamiento.

Vecinos alertaron a las autoridades al escuchar los gritos, y el actor fue arrestado por el delito de violencia familiar equiparada.

Tras su vinculación a proceso, Gómez pasó cerca de cuatro meses en prisión preventiva en el Reclusorio Norte. En marzo de 2021 se declaró culpable para acceder a un acuerdo judicial que le impuso tres años de libertad condicional, además de terapia psicológica y una indemnización económica.

Al salir, ofreció una disculpa pública, asegurando que estaba "trabajando espiritualmente" y tomando terapias para mejorar su conducta.

¿Por qué volvió a ser tema en La Granja VIP?

Su participación en el reality La Granja VIP volvió a colocar su nombre en el ojo público. Durante la primera semana, el actor protagonizó una discusión con otro participante cuando le recordaron sus antecedentes, hecho que provocó reacciones tanto dentro como fuera del programa. Incluso, Alfredo Adame lo confrontó irónicamente con un comentario que aludía a su pasado judicial.

Este contexto llevó a Dhasia Wezka a pronunciarse con fuerza, asegurando que la televisión no debería normalizar ni premiar a quienes han ejercido violencia. Su mensaje acumuló miles de comentarios y apoyos, especialmente de mujeres que celebraron que se hablara abiertamente del tema.

La confrontación entre Dhasia Wezka y Eleazar Gómez reaviva la discusión sobre la reintegración de figuras públicas con antecedentes de violencia y los límites de la "segunda oportunidad" en el entretenimiento. Mientras algunos defienden la posibilidad de rehabilitación, otros, como Wezka, consideran que la responsabilidad social debe prevalecer ante la fama.