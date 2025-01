Polémica con 'Pocholo' y su broma en el Día de los Inocentes

El actor José Luis Cordero, mejor conocido como "Pocholo", decidió llevar demasiado lejos el Día de los Inocentes y le jugó una pesada broma a su público que le ha valido fuertes críticas en las redes sociales.

Todo sucedió este pasado 28 de diciembre, cuando, durante la función de la obra "El Diablo tiene otros datos", el comediante fingió un paro cardíaco en pleno escenario, desatando la preocupación de los asistentes.

El momento quedó grabado en video y tras hacerse viral en las redes sociales, ha causado que los usuarios pidan la cancelación del veterano actor.

En las imágenes puede verse a "Pocholo" tendido en escenario, mientras la obra continuaba en total normalidad. Después de algunos segundos, uno de los compañeros del actor se acerca a él y lo intenta hacer reaccionar, pero al no tener éxito pide ayuda a la producción y el telón se cierra.

Segundos más tarde, y ante el desconcierto del público, la cortina se abre y aparece Cordero para revelar que todo se había tratado de una broma: "Inocentes palomitas que se dejaron engañar. ¡Feliz día de los inocentes!", dijo!

Aunque los asistentes parecen tomar la situación con humor, los usuarios de las redes no reaccionaron de la misma manera y calificaron la broma de "Pocholo" como de muy mal gusto.

"Con eso no se juega", "por poco me da un infarto a mí, no manchen", "hagan otro tipo de bromas, eso no", "no llames a lo que no vas a poder enfrentar", "de muy mal gusto", "pues con eso no se juega, cuidado", "no es gracioso, no se pasen", "¿Por qué juegan así?, no es chistoso", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta el momento, el actor de "Papa Soltero" no se ha pronunciado sobre las críticas de las redes; pero para algunos cruzó la línea de lo aceptable.