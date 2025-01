Gal Gadot sufrió por coágulo cerebral durante su embarazo

Para la actriz israelí Gal Gadot traer a su cuarto bebé, Ori, al mundo se convirtió en una experiencia aterradora, en los últimos meses de su embarazo.

A punto de cerrar 2024, la protagonista de "Mujer Maravilla" hace un balance de todo lo vivido y, a través de su perfil de Instagram, se abrió para compartir los retos y dificultades que enfrentó en los últimos meses. De todas estas adversidades, la más desafiante fue la inseguridad que experimentó en torno a su hija.

Según relató, fue en su octavo mes de embarazo cuando la diagnosticaron con un "enorme coágulo de sangre en su cerebro". "Durante semanas, soporté dolores de cabeza tan intensos que me dejaban en cama, hasta que finalmente me sometí a una resonancia que reveló la aterradora verdad", recordó.

La situación recordó, tanto a la famosa, como a su familia lo impredecible que es la vida. "Fuimos corriendo al hospital, y en cuestión de horas, me sometieron a una cirugía de emergencia. Mi hija, Ori, nació en medio de ese momento de incertidumbre y miedo", explicó.

El nombre de Ori, que significa "mi luz", tiene un profundo significado para Gadot. "Antes de ser llevada a quirófano, le dije a Yaron (su esposo) que cuando naciera, ella sería nuestra luz al final del túnel", compartió.

Gracias a la atención médica oportuna, la actriz pudo recuperarse por completo, lo cual le inspira una inmensa gratitud hacia la vida.

A través de su mensaje, Gal Gadot también quiso sensibilizar a su audiencia sobre este tipo de problemas médicos, destacando la importancia de escuchar el cuerpo. "Este viaje me ha enseñado mucho. Es vital confiar en lo que nos dice el cuerpo. El dolor, la incomodidad, o incluso los cambios sutiles pueden tener un significado más profundo, y estar en sintonía con eso puede salvarte la vida", aconsejó.

"Es crucial detectar el problema a tiempo, porque es tratable. Aunque raro, es posible, y conocer su existencia es el primer paso para abordarlo", concluyó.

Ori nació a principios de marzo. En ese entonces, Gal Gadot compartió publicó un tierno mensaje para su hija: "Mi dulce niña, bienvenida. El embarazo no fue fácil, pero lo superamos. Has traído tanta luz a nuestras vidas, haciendo honor a tu nombre, Ori, que significa 'mi luz' en hebreo. Nuestros corazones rebosan de gratitud. Bienvenida a la casa de las chicas... papi también está muy emocionado", escribió.

Gadot y Varsano son padres de Alma, nacida en 2011; Maya, en 2017; y Daniella, en 2021.



Accidentes cerebrovasculares durante el embarazo

Según el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el embarazo pone a prueba al cuerpo, sobrecargando el corazón y los vasos sanguíneos, en parte por el aumento de peso y los cambios hormonales.

"El embarazo aumenta la probabilidad de que se formen trombos o coágulos de sangre, lo que puede causar un accidente cerebrovascular. Este riesgo mayor de trombos o coágulos ocurre en parte porque la hinchazón a causa del embarazo puede reducir el flujo de sangre a la parte inferior de las piernas. Cuando la sangre no circula bien, es más probable que se formen trombos o coágulos. Durante la etapa final del embarazo, el cuerpo también produce más de una sustancia que ayuda a que la sangre se coagule. Esto ayuda a evitar que las mujeres sangren demasiado durante el parto, pero también aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular", señala la página oficial.