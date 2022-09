Días antes de morir Coolio interpretó "Gangsta's Paradise"

A-AA+

Coolio, el rapero que se catapultó a la fama en la década de los 90 con su sencillo: "Gangsta's Paradise", realizó una presentación en Texas el pasado 21 de septiembre, en la que curiosamente interpretó por última vez su gran éxito.

Este miércoles, medios internacionales reportaron que el artista de 59 años murió en casa de uno de sus amigos. El mánager del rapero habría expresado que éste se levantó para ir al baño y ya no regresó, por lo que su conocido acudió para saber qué pasaba y lo encontró tirado en el piso.

De acuerdo con "Pagesix", se cree que fue un ataque cardiaco lo que acabó con el cantante, sin embargo, la versión no ha sido confirmada.

"Gangsta's Paradise"

Fue en 1995 cuando el artista estaba en búsqueda de una canción para la película "Dangerous Mind", ya que le habían pedido un soundrack que se ajustara a la trama protagonizada por Michelle Pfeiffer. La historia de la cinta narra la vida de una profesora que llega a una escuela en la que sus estudiantes atraviesan diversos problemas sociales y ella hace todo por ayudarlos a que se gradúen.

Hay algunos famosos que consideran: el éxito de la película fue gracias a la canción. BBC reporta que se recaudaron más de $179,5 millones de dólares en taquilla.

El rapero subió al escenario de ACL Live en Texas hace algunos días y fue él mismo quien publicó en su perfil un momento especial durante el concierto, en donde sus fanáticos corearon "Gangsta's Paradise" junto con él.

En el clip se observa al rapero, quien parecía saludable, entusiasmado mientras caminaba de un lado a otro para observar a los espectadores, además a un lado del material publicó: "No puedo creer esto".

"PageSix" señaló que el también cantante Vanilla Ice se presentó esa misma noche y tras saber del fallecimiento seguía atemorizado por el suceso tan repentino.

Ice recordaría que ambos pasaron un rato en el camerino después de la presentación y le dijo: "Hasta mañana, homie".

Fanáticos y artistas se han unido a la pena y han posteado mensajes emotivos en redes lamentando la muerte del icónico músico.